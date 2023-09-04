Перекупщикам приготовиться. В УЗ намекнули на верификацию билетов через Дію

Украинцы, которые хоть раз путешествовали по направлению Киев — Варшава, Киев — Вена или другими международными сообщениям, вероятно, знают, как трудно купить билеты. Однако не для перекупщиков.

У них билеты есть всегда. Чтобы бороться с перекупом и дать возможность всем желающим купить билет, запустят новую интеграцию с Дія.

Билеты в Польшу с верификацией в Дія: что известно

Руководитель пассажирского направления Укрзалізниці Александр Перцовский рассказал Яне Брензей о новой интеграции с приложением Дія, которое исключит возможность перекупки билетов. Число международных перевозок увеличилось в 12 раз с начала полномасштабной войны.

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Если брать сообщения Украина — Польша, использованы все возможные слоты железнодорожных операторов. С Веной есть разница в колеях, таких вагонов мало, поэтому спрос большой, — говорит Перцовский.

Чтобы упростить покупку билетов для пассажиров, продажа билетов в Польшу переведена в онлайн-режим. Кроме этого, изменили систему возврата, чтобы перекупщики не могли менять имя в системе.

Популярной мошеннической схемой от перекупщиков стала подделка билетов в фотошопе и продажа одного билета многим людям.

Сейчас ажиотаж на билеты постепенно спадает. Если не удалось приобрести билет на поезд за 20 дней, есть возможность приобрести его за два дня до отправления, когда происходит возврат билетов и обновление их количества.

Скоро Укрзалізниця анонсирует новую интеграцию с Дія, чтобы аккаунты в приложении покупки билетов были верифицированы. Следовательно, отследить массовый выкуп билетов будет значительно проще. Такую систему внедрят не только на международных, но и внутренних рейсах.

У Укрзалізниці есть возможность расширить один рейс в Варшаву, но поляки относятся к этому с осторожностью, поэтому процесс пока остановлен. Сейчас работают над сообщением Львов — Варшава. Вскоре пассажиры смогут путешествовать по этому направлению.

Ранее мы рассказывали об отмене некоторых поездов в Польшу.

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