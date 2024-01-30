Играли с вагнеровцами в “прятки”, расстояние было метров 20! Военные ВСУ о боях под Бахмутом

После адских боев возле Бахмута, где воевали против самых крепких подразделений врага, бойцы 65-й бригады защищают Запорожское направление.

С Донецкой области они прихватили с собой полученный армейский опыт — как умело уничтожать врага или, например, что делать, когда случайно забежал в окопы к россиянам, а те не смогли тебя сразу идентифицировать. Военные рассказали непридуманные истории, что могут случиться только на войне.

“Прятки” с оккупантами

— Наше подразделение вполне почувствовало, что такое так называемый мясной штурм вагнеровцев, — рассказывает военный Юрий. В лесу, возле села Ивановское под Бахмутом, оккупанты играли с военными в “прятки”.

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Мужчина рассказывает, что вагнеровцы бегали между деревьями и пытались определять огневые позиции, стреляли, иногда даже просили, чтобы украинцы не стреляли. Делиться, что до вагнеровцев расстояние было 20-30 м.

Запрыгнул во вражеский окоп

38-летнему черновчанину с позывным Кирпич пришлось увидеть оккупантов на расстоянии вытянутой руки. Говорит, что возвращался с нуля, куда отнес патроны, и заблудился.

— Возвращался, споткнулся через мертвого, встал, уже немного контузило, и побежал не в ту сторону. Прибежал к окопу, выдвинулась фигура с автоматом. Яс ним начал по-русски говорить и спрашивать, куда же он целится, что это свои. Оккупант присел, я запрыгнул в окоп и понимаю, что их форма темнее моей. Понял, где я, — рассказывает он.

Чтобы спастись, Кирпич сделал вид отчаянного, который сам пошел штурмовать украинские окопы. Вылез из вражеского окопа и побежал к своим.

Мужчины говорят, что в России ресурса очень много, если они усилят мобилизацию, будет очень трудно. Помочь военным ты можешь по номеру карты 5375 4112 0987 7260 или по QR-коду в видео.

Наши военные попадают в сложные ситуации во время боев, иногда это чудо, что они выжили. Ранее мы рассказывали историю медика Николая, едва выжившего под Клещиевкой.

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