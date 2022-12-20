Цены на продукты в Украине: что подорожает в ближайшее время и чего ожидать в следующем году

Через два месяца постоянных отключений света украинский бизнес уже приспособился к непростым условиям работы — на генераторах работают не только мелкие кофейни, магазины, парикмахерские, но и крупные предприятия.

Хотя оборудования до сих пор катастрофически не хватает и не всегда оно спасает. Но все оборудование, которое скупает бизнес — от маленьких генераторов до крупных промышленных — очень дорогостоящее, плюс затраты на топливо, что недавно вновь поднялось в цене. Потому и стоимость товаров меняется.

Инфляция в Украине несколько замедлилась, но цены на продукты все равно в последнее время поднялись. За последний месяц снова подорожали яйца и молочка.

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Это так называемый эффект генератора, поскольку предприятия сейчас вынуждены закупать оборудование, чтобы продолжать работать.

Из-за энергетического терроризма российских оккупантов генераторы сейчас стоят гораздо больше, чем летом или даже осенью. Кроме того, спрос на них бешеный как в Украине, так и в Европе. Для наших производителей, которые и так переживают не лучшие времена, это дополнительные затраты, поэтому их закладывают в себестоимость продукции.

К примеру, практически все украинские птицефабрики снабжены генераторами, но полноценно работать на них сложно. Поэтому в следующем году, вероятно, будут сокращать поголовье, которое и так уменьшилось за эти десять месяцев. Это значит, что будут дорожать и мясо, и яйца.

Сложно работать и хлебзаводам. Процесс замеса теста и выпекания хлеба не быстрый, а под отключение света его не подстроишь. Поэтому ежедневно появляется по несколько тонн брака.

Печь хлеб на генераторах невозможно, поскольку мощностей не хватает. Поэтому производители вынуждены сокращать свой ассортимент. Кроме того, даже если испечь хлеб удается, неизвестно, сможет ли магазин его продать, опять же из-за отключений света.

А пока в Ассоциации пекарей Украины прогнозируют, что цена хлеба вырастет до пяти процентов. Еще до 10-15% прибавят в цене молочные продукты и мясо. А одна надежда бизнеса, что весной ситуация будет лучше и рост цен удастся остановить.

Декабрь для украинцев всегда был вызовом, но в этом году он особенно тяжел, как морально, так и финансово. Кроме того, большинство украинцев стараются все равно не обходить вниманием праздника, поэтому появляется вопрос, как вырастут цены на новогодний стол 2023. Если тебя это тоже интересует, читай больше по ссылке.

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