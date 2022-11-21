День Достоинства и Свободы: рассказываем о двух значимых словах для украинцев

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Украинцы, как никто, знают цену этим двум словам. Свое достоинство и свободу мы защищали на двух революциях — Оранжевой (2004) и Революции достоинства (2013), а также уже более восьми лет — на фронте.

В этом году День Достоинства и Свободы Украина отмечает в состоянии полномасштабной войны. Мы ежедневно боремся за свою свободу на военном, политическом, экономическом, волонтерском и других фронтах.

Мы расскажем о двух революциях, в честь которых был создан праздник, флешмобе Желтая лента, а также поздравлениях с праздником от украинских властей.

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Оранжевая революция (2004)

В этот период украинцы объединились против фальсификации президентских выборов. Перед вторым туром выборов президента Украины Виктор Янукович, который был одним из кандидатов, понял, что электорат отдает предпочтение не ему. Перед повторным голосованием он пытался улучшить свое положение.

Своими стараниями ему удалось этого добиться. Явка на участках Луганской области выросла до 89,5%, а в Донецкой — 96,7%. Впоследствии, 21 ноября, по подсчетам Центризбиркома, победу одержал Виктор Янукович.

Однако данные ЦИК существенно отличались от экзитполов, а международные наблюдатели сообщали о массовых нарушениях на участках. Тогда оппонент Януковича Виктор Ющенко заявил о фальсификации выборов и подал иск в Верховный Суд.

Тогда же, 21 ноября, на Майдане Независимости в Киеве уже появились палатки протестующих. А на следующий день на Майдане собралось более 100 тыс. людей.

Протесты против сфальсифицированных выборов проходили по всей стране. Менее чем через неделю, 27 ноября, Верховная Рада приняла постановление о признании результатов выборов недействительными. Верховный Суд в своем решении признал многочисленные факты нарушения законов и Конституции Украины. Состоялось повторное голосование.

26 декабря состоялись повторные выборы, на которых победил Виктор Ющенко, получив 52% голосов, тогда как Виктор Янукович — 44%.

Через год после Оранжевой революции Виктор Ющенко установил 22 ноября Днем свободы.

Революция достоинства (2013)

Революцию 2013 года еще называют Евромайдан. Это самое масштабное и трагическое событие во времена независимой Украины.

21 ноября 2013 года около 2000 человек вышли на Майдан. Президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС. Украинцам, которые стремились в Европу и разделяли ее ценности, это не понравилось.

Ночью 30 ноября на улицах столицы оставались протестующие, среди которых были преимущественно студенты. Но отряды милиции разогнали их, проявив чрезмерную жестокость.

Украинцы были возмущены такими действиями, поэтому на следующий день на Майдане собрались тысячи людей, и с каждым днем их количество росло. Эта революция пробудила в людях чувство патриотизма и желание свободы.

За это украинцы заплатили высокую цену: 106 человек погибли и более 2000 получили ранения.

Весной 2014 года началась военная агрессия России, сопровождавшаяся оккупацией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

13 ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №872/2014, согласно которому 21 ноября отмечается как День Достоинства и Свободы.

Флешмоб ко Дню Достоинства и Свободы

21 ноября, в День Достоинства и Свободы, украинцев и весь демократический мир призывают завязать желтую ленту, выложить в соцсети фото с ней и хештегом #ЖовтаСтрічка, чтобы поддержать сопротивление на оккупированных территориях.

Движение гражданского сопротивления Желтая лента возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после того, как его захватили российские войска. Это движение распространилось и на другие оккупированные территории.

Несмотря на постоянную угрозу жизни, похищений и пыток, активисты продолжали подпольный протест. Они не только оказали информационное сопротивление, но и сорвали одну из попыток провести псевдореферендум в Херсонской области весной 2022 года.

Движение сопротивления Желтая лента в Херсонской области имеет счастливый финал — 11 ноября украинская армия освободила Херсон и всю правобережную Херсонскую область.

Но около 20% территории Украины остается оккупированной. Там продолжают сопротивляться смелые украинцы.

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с девятой годовщиной Дня Достоинства и Свободы.

— Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода — это праздник. Ответ на вопрос, кто такие украинцы и что для них главное.

Мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не получится.

Мы выстоим. Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: нужно быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли.

Потому что обладают достоинством. А поэтому — свободу! Это остается неизменным. Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим! — сказал Зеленский.

Он отметил, что после победы мы соберемся на Майдане Независимости и будем праздновать ее.

Поздравление Владимира Зеленского с Днем Достоинства и Свободы

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко тоже поздравил украинцев с праздником.

— Украинцы всегда показывали миру и всем, что Украина — демократическое государство.

В 2013 году мы сказали свое жесткое и громкое “НЕТ” курсу на Россию и избрали демократические ценности и путь в Европейский Союз. И уже в этом году Украина стала кандидатом в члены ЕС, как хотел народ. Но все имеет свою цену. За свободу и достоинство тогда отдали жизнь сотни украинцев. И эта борьба продолжается и сегодня, — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил в своем Facebook:

— Достоинство и свобода. Год назад это были главные слова для нас, украинцев. Сегодня они стали синонимами Украины по всему миру. Украина ежедневно доказывает, что достоинство и свобода сильнее подлости и террора.

Вспомните ту зиму на Майдане. Было холодно, темно, страшно. Не только за себя, но и за будущее страны. Но наша вера была сильнее, и, наконец, мы победили. Эта вера за девять лет закалилась и укрепилась.

Это одна из причин, почему я убежден, что Украина выстоит эту зиму и победит, — подчеркнул он.

Сейчас Украина борется за свободу всеми силами. Донецкое направление остается самой горячей точкой фронта. Ранее мы рассказывали, что происходит в Бахмуте и как ВСУ продолжают защищать город.

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Главное фото: Getty Images