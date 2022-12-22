Воины света, которые борются на своем фронте круглосуточно — День энергетика

День энергетика в Украине ежегодно отмечается 22 декабря. Труд работников энергетической сферы всегда был сложным и важным.
Сейчас украинские энергетики работают круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия, несмотря на обстрелы, чтобы украинцы дома имели свет и тепло.
В эти сложные времена мы не должны жаловаться на долгое отсутствие света, а должны поблагодарить всех работников энергоинфраструктуры за их героическую борьбу на своем фронте и поздравить с профессиональным праздником. Мы расскажем о поздравлениях с Днем энергетика.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех работников энергоинфраструктуры и поздравил их с профессиональным праздником.
— Даже если враг и может временно оставить нас без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму. И в этом большая заслуга наших энергетиков, — отметил он.
Зеленский добавил, что вместе мы преодолеем любой мрак.
Фото: ДТЕК Київські електромережі / Facebook
Министр энергетики Украины Герман Галущенко поздравил украинских энергетиков с праздником в Facebook.
— Героические. Несокрушимые. Профессиональные. Все это о воинах света — энергетиках, которые каждый день делают невозможное — возможным. Иногда ценой собственной жизни.
Энергетики — современные герои, которые уже стали живой легендой и примером для подражания. Вы без преувеличения держите энергетический фронт.
Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, вы без остановок восстанавливаете, ремонтируете и даете украинцам тепло и свет, доказываете несокрушимость украинского духа, возвращаете веру и надежду.
Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, вы без остановок восстанавливаете, ремонтируете и даете украинцам тепло и свет, доказываете несокрушимость украинского духа, возвращаете веру и надежду.
Сегодня, в наш профессиональный праздник — День энергетика Украины, я хочу поблагодарить каждого и каждую из вас. Вы — настоящие герои — герои энергетического фронта! Я горжусь быть с вами в одной команде, это большая честь для меня, — подчеркнул Герман Геращенко.
В Укрэнерго также поздравили всех своих работников и коллег с Днем энергетика.
— Наше призвание и задачи сегодня и всегда — прокладывать путь свету.
После тысяч ударов россиян ракетами и дронами наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев.
С начала полномасштабного вторжения мы частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи.
Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы быстро восстановить питание.
Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы быстро восстановить питание.
А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент.
За этим стоит ежедневная изнурительная работа энергетиков, каждого на своем месте. Сегодня мы едины в своих действиях, чтобы как можно быстрее возвращать людям свет и противостоять врагу на энергетическом фронте, приближая победу, — написали в компании.
В ДТЭК Киевские электросети обратились к украинским энергетикам, поздравили и поблагодарили их за работу.
— День энергетика для украинцев сейчас каждый день, но профессиональный праздник — именно сегодня. Столько слов поддержки, благодарности, вдохновения мы, вероятно, не слышали никогда. Это придает силы и уверенности, что все не зря и победа будет за нами! — говорится в сообщении.
Работники ГСЧС одни из первых выезжают на места обстрелов. Они могут помочь нашим энергетикам разбирать последствия ударов.
— Сегодня энергетики наравне со всеми защитниками защищают нашу страну, круглосуточно рискуя системой собственной жизни и прилагая чрезвычайные усилия. Они практически под обстрелами налаживают энергию Украины, чтобы мы могли жить и работать со светом и теплом, — отметили в службе.
В День энергетика желаю
Тебе энергии бескрайней,
Твой труд сегодня прославляю —
Всегда светло, как утром ранним,
Благодаря тебе в квартирах,
Домах, кафе — везде, подряд!
Огни всего большого мира
Сегодня в честь твою горят.
***
Людям всем на всей планете
Без энергии не жить.
И поэтому так важно
Нам с энергией дружить.
А возможно это только
С вашей помощью, друзья!
И поэтому вас славим
В эти двойки декабря.
Поздравляю с Днем энергетика и хочу пожелать, чтобы в жизни не было повода для напряжения, чтобы ни одна твоя мечта не встречала сопротивления, чтобы своим славным трудом и важной работой ты заслуживал(-а) всеобщее уважение, чтобы жить тебе удавалось всегда в достатке и комфорте!
Поздравляю с Днем энергетика и искренне желаю спокойной и беспрепятственной работы, легких путей решения любых вопросов и проблем, теплоты родных сердец и яркого света в душе, доброго счастья и доброй судьбы.
Украинские энергетики удивляют весь мир. Украину поддерживают десятки других стран. Ранее мы рассказывали, как 62 самых популярных локации мира выключили свет в знак солидарности с Украиной.
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