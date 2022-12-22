Воины света, которые борются на своем фронте круглосуточно — День энергетика

День энергетика в Украине ежегодно отмечается 22 декабря. Труд работников энергетической сферы всегда был сложным и важным.

Сейчас украинские энергетики работают круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия, несмотря на обстрелы, чтобы украинцы дома имели свет и тепло.

В эти сложные времена мы не должны жаловаться на долгое отсутствие света, а должны поблагодарить всех работников энергоинфраструктуры за их героическую борьбу на своем фронте и поздравить с профессиональным праздником. Мы расскажем о поздравлениях с Днем энергетика.

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Поздравление с Днем энергетика от Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех работников энергоинфраструктуры и поздравил их с профессиональным праздником.

— Даже если враг и может временно оставить нас без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму. И в этом большая заслуга наших энергетиков, — отметил он.

Зеленский добавил, что вместе мы преодолеем любой мрак.

Поздравление с Днем энергетика от министра энергетики

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поздравил украинских энергетиков с праздником в Facebook.

— Героические. Несокрушимые. Профессиональные. Все это о воинах света — энергетиках, которые каждый день делают невозможное — возможным. Иногда ценой собственной жизни.

Энергетики — современные герои, которые уже стали живой легендой и примером для подражания. Вы без преувеличения держите энергетический фронт.

Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, вы без остановок восстанавливаете, ремонтируете и даете украинцам тепло и свет, доказываете несокрушимость украинского духа, возвращаете веру и надежду.

Сегодня, в наш профессиональный праздник — День энергетика Украины, я хочу поблагодарить каждого и каждую из вас. Вы — настоящие герои — герои энергетического фронта! Я горжусь быть с вами в одной команде, это большая честь для меня, — подчеркнул Герман Геращенко.

Поздравление с Днем энергетика от Укрэнерго

В Укрэнерго также поздравили всех своих работников и коллег с Днем энергетика.

— Наше призвание и задачи сегодня и всегда — прокладывать путь свету.

После тысяч ударов россиян ракетами и дронами наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев.

С начала полномасштабного вторжения мы частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи.

Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы быстро восстановить питание.

А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент.

За этим стоит ежедневная изнурительная работа энергетиков, каждого на своем месте. Сегодня мы едины в своих действиях, чтобы как можно быстрее возвращать людям свет и противостоять врагу на энергетическом фронте, приближая победу, — написали в компании.

Поздравление с Днем энергетика от ДТЭК

В ДТЭК Киевские электросети обратились к украинским энергетикам, поздравили и поблагодарили их за работу.

— День энергетика для украинцев сейчас каждый день, но профессиональный праздник — именно сегодня. Столько слов поддержки, благодарности, вдохновения мы, вероятно, не слышали никогда. Это придает силы и уверенности, что все не зря и победа будет за нами! — говорится в сообщении.

Поздравление с Днем энергетика от ГСЧС

Работники ГСЧС одни из первых выезжают на места обстрелов. Они могут помочь нашим энергетикам разбирать последствия ударов.

— Сегодня энергетики наравне со всеми защитниками защищают нашу страну, круглосуточно рискуя системой собственной жизни и прилагая чрезвычайные усилия. Они практически под обстрелами налаживают энергию Украины, чтобы мы могли жить и работать со светом и теплом, — отметили в службе.

Поздравления с Днем энергетика в стихах

В День энергетика желаю

Тебе энергии бескрайней,

Твой труд сегодня прославляю —

Всегда светло, как утром ранним,

Благодаря тебе в квартирах,

Домах, кафе — везде, подряд!

Огни всего большого мира

Сегодня в честь твою горят.

***

Людям всем на всей планете

Без энергии не жить.

И поэтому так важно

Нам с энергией дружить.

А возможно это только

С вашей помощью, друзья!

И поэтому вас славим

В эти двойки декабря.

Поздравления с Днем энергетика в прозе

Поздравляю с Днем энергетика и хочу пожелать, чтобы в жизни не было повода для напряжения, чтобы ни одна твоя мечта не встречала сопротивления, чтобы своим славным трудом и важной работой ты заслуживал(-а) всеобщее уважение, чтобы жить тебе удавалось всегда в достатке и комфорте!

***

Поздравляю с Днем энергетика и искренне желаю спокойной и беспрепятственной работы, легких путей решения любых вопросов и проблем, теплоты родных сердец и яркого света в душе, доброго счастья и доброй судьбы.

Украинские энергетики удивляют весь мир. Украину поддерживают десятки других стран. Ранее мы рассказывали, как 62 самых популярных локации мира выключили свет в знак солидарности с Украиной.

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