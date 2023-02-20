Первая битва в войне за нашу свободу! Участники Революции Достоинства о самых кровавых днях Майдана

18–20 февраля 2014 стали самыми кровавыми днями Революции Достоинства. Тогда силовики пытались штурмовать Майдан, били людей дубинками, подожгли дом профсоюзов и в конце концов цинично расстреливали.

Во время Революции Достоинства силовики убили 107 протестующих, а 20 февраля было уничтожено больше всего людей. Участники тех событий считают, что именно тогда началась война, которая продолжается до сих пор.

20 февраля мы чтим память героев Небесной Сотни. Участники этих событий поделились воспоминаниями о самых страшных днях революции.

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Не думал, что будут стрелять в лицо в моей стране

Павел Сидоренко рассказывает о настроении, с которым он шел на Майдан.

— Никто из нас не шел на революцию. Все шли на Евромайдан за европейское развитие и европейское будущее нашей страны, когда правительство Януковича подверглось этим “нежным объятиям России”, — говорит Павел.

Он говорит:

— Когда после избиения студентов на улицы Киева вышли сотни тысяч человек, было ясно, что ни власти, ни мы как народ Украины не отступимся. Будем бороться за свои ценности.

Но я никогда не думал, что в моей свободной стране, как я тогда считал, мне будут стрелять в лицо, — отмечает Павел.

Это было на Огнехреще — один из первых кровавых дней Майдана. Тогда Павлу в лицо попали четыре резиновых пули.

— У меня вместо глаза было просто кровавое месиво. Два раза мне глаз собирали полностью, один раз в Украине, другой — в Германии. Мне сохранили глаз как орган, но зрения на левом глазу нет, — рассказывает мужчина.

Уже через месяц на Майдане не резиновыми, а свинцовыми пулями массово расстреливали людей. Мирное шествие, которое майдановцы запланировали на 18 февраля, режим Януковича превратил в настоящее побоище.

Выстрелы были прицельными и массовыми

Врач и участник Революции Достоинства Андрей Гук вспоминает:

— Я понял, что это выстрелы. Мой коллега подтвердил. Начались первые крики о помощи: “Медиков! Медиков!” Начали нести первых раненых и убитых.

Мужчина тогда был в медицинской службе Майдана. Говорит, в самые жаркие дни было около 30 медицинских пунктов на Майдане. Но никто не думал, что среди европейской столицы будут расстреливать людей. Стреляли прицельно и массово.

— В основном это были прицельные выстрелы снайперов: сердце, голова. На определенном этапе мы увидели очень много ранений в левую половину черепа.

Старались попасть в левый глаз. Это связано со спецификой работы снайпера. Значит, профессионалы работали, — рассуждает Андрей Гук.

Стреляли даже по медикам, спасти удавалось не многих. Павел стал координатором пострадавших и раненых на Майдане.

Многие участники сразу после Майдана пошли на Донбасс. А 24 февраля продолжили это сражение, как и Павел.

— А активная позиция людей, вышедших в 2013–2014 годах на Революцию Достоинства, сохранилась до сих пор.

Тогда, 18–20 февраля, мы выиграли первое сражение в войне, которая только началась за нашу свободу, независимость и демократию, — говорит Павел Сидоренко.

Ранее мы рассказывали об обращении президента Украины Владимира Зеленского в День Героев Небесной Сотни.

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