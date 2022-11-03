День ракетных войск и артиллерии — что делают “боги войны”

День ракетных войск и артиллерии отмечают ежегодно 3 ноября с 1997 года. Их называют “боги войны”.

Эти войска включают соединения, вооруженные оперативно-тактическими и тактическими ракетами, гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерией. Однако в состав этих войск входит также артиллерийская разведка, минометные подразделения и подразделения противотанковых управляемых ракет.

Военные этих подразделений уничтожают значительную часть живой силы врага, тяжелой техники и артиллерии, противотанковых средств, вражеской авиации, ПВО и других важных объектов.

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С 2014 года эти войска практически полностью изменились. Тогда, по данным Минобороны, подразделения насчитывали менее 200 ракетных, артиллерийских, минометных и противотанковых батарей. Но за восемь лет боевой состав ракетных войск и артиллерии в Украине увеличился более чем вдвое.

Где работают артиллеристы

Военные этого подразделения, кроме ВСУ, работают в других структурах и военных формированиях:

ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ;

ракетных войск и артиллерии войск береговой обороны Военно-морских сил ВСУ;

артиллерии десантно-штурмовых войск ВСУ;

артиллерии Государственной пограничной службы Украины (в том числе минометные подразделения);

артиллерии национальной гвардии Украины.

Эмблема артиллеристов

Современная символика ракетных войск и артиллерии была создана в 2016 году. На ней изображены скрещенные стволы пушек и бьющие из-под облаков молнии. По словам украинского геральдиста Николая Чмыря, изображение скрещенных пушечных стволов используется с 18-го века и является едва ли не самой древней эмблемой рода войск.

Поздравление от Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии.

— Наши артиллеристы сегодня лучшие в мире. Они овладели большинством современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах, и искусно их применяют. Такого боевого опыта нет ни у кого.

Несмотря на огневое превосходство противника, мы даем ему достойный отпор. Их количеству мы противопоставляем наше качество.

Спасибо воинам ракетных войск и артиллерии за службу! Вы бережете кровь пехоты! Останавливаете вражеское наступление и создаете условия для продвижения наших войск вперед. Самоотверженно приближаете нашу победу.

Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем вам вернуться к своим родным живыми и невредимыми! — написал он в Facebook.

Ранее мы рассказывали историю артиллеристки Виолы о любимой гаубице.

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