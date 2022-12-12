Первыми поднимают наши флаги над освобожденными землями — День Сухопутных войск Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно демонстрируют свое мужество, отвагу, храбрость, мудрость и другие качества, присущие сильной армии. ВСУ состоят из разных родов войск и подразделений. И сегодня, 12 декабря, как и каждый год, отмечают День Сухопутных войск.

Сейчас все солдаты Сухопутных войск борются за независимость и свободу Украины, рискуя своей жизнью. Мы должны быть благодарны каждому воину и ценить их.

История Дня Сухопутных войск

Украинская армия была создана еще в 1991 году, но формирование именно Сухопутных войск произошло в 1996 году. Профессиональный праздник военнослужащих этих войск в 1997 году установил своим указом Леонид Кучма, выбрав дату 12 декабря.

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По численности Сухопутные войска составляют около половины Вооруженных сил Украины. Территориально они делятся на Западное оперативное и Южное оперативное командование.

Сухопутные войска ВСУ состоят из:

механизированных и танковых войск;

ракетных войск и артиллерии;

армейской авиации;

войск связи;

инженерных войск;

войск радиоэлектронной борьбы;

частей и подразделений противовоздушной обороны;

специальных войск;

частей и учреждений технического и тылового обеспечения.

Поздравление Валерия Залужного с Днем Сухопутных войск

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов Сухопутных войск на своей странице в Facebook:

— Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и обязательно победит. Благодаря вам, собратья и сестры! Спасибо за службу и верность присяге.

Вечная память павшим воинам! Наша обязанность — продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи, — написал он.

Поздравление Алексея Резникова с Днем Сухопутных войск

Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил воинов Сухопутных войск с профессиональным праздником:

— Только вы! Вы! Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. Вы — стальная и надежная основа современной украинской армии. Вы — главный носитель боевого могущества Вооруженных сил независимого Украинского государства.

Всегда можно сказать о том, что сухопутные войска — самая большая компонента в армии, рассказать о стратегии и тактике ее использования, но это больше для официальных встреч.

На самом же деле все просто — сухопутка для нас на фронте — это все.

Это все линии обороны, это те, кто вгрызается в землю, глину и сланец, пересидев авианалет и артподготовку, стряхивают с винтовки землю, поправляют шлем и первые встречают всеобжигающим огнем вражескую штурмовую группу.

По своему назначению и объему возложенных на вас задач вы играете решающую роль на пути к победе над российскими захватчиками.

Именно вы после победных боев с оккупантами первыми поднимаете сине-желтые флаги над освобожденными украинскими городами и селами, — подчеркнул он.

Поздравление с Днем Сухопутных войск от Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала тоже поздравил наших военных с праздником:

— Сухопутные войска — объединенная мощь Вооруженных сил Украины.

Неважно, стрелок вы, танкист, зенитчик или пилот вертолета — ваш патриотизм, мужество и стойкость заслуживают высокой благодарности!

Отдаю глубокое уважение погибшим воинам-сухопутникам и выражаю искренние соболезнования их семьям, — подчеркнул он.

Поздравление с Днем Сухопутных войск от Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к пехотинцам и поздравил их с праздником:

— Шаг за шагом вы “выгрызаете” каждый метр, каждый рубеж, каждый наш город и село. Очень эффективно “минусуете” вражескую технику и самих оккупантов. Спасибо за вашу отвагу и стойкость! С Днем Сухопутных войск Украины! — написал он.

Приветствие с Днем Сухопутных войск в прозе

Поздравляем всех военных, служивших или продолжающих служить в Сухопутных войсках ВСУ. Пехотинцы — смелые люди, готовые взять на себя удар, отстаивать и защищать родную землю. Воины всех подразделений готовы сделать все для свободы Украины.

Спасибо каждому и каждой из вас! Пусть обходят вражеские пули, снаряды или осколки! Пусть все задачи будут четко продуманными, легкими и быстрыми в исполнении, работа с собратьями слаженной! Пусть каждый защитник вернется в свою семью!

Не будем забывать и чтим память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Слава Украине! Слава Сухопутным войскам!

Вооруженные силы Украины смогли поразить мир своим мастерством в нескольких удачных контрнаступлениях. Ранее мы рассказывали, как менялись ВСУ за время независимости.

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