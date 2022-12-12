Украина

Первыми поднимают наши флаги над освобожденными землями — День Сухопутных войск Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 декабря 2022, 11:45
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