Те, кто всегда идут впереди — в День танкиста украинские воины показали профессиональную работу на поле боя

Во второе воскресенье сентября, которое в этом году приходится на 11 число, в Украине отмечают День танкиста. Этот праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы в 1997 году.

Сначала День танкиста был призван чествовать героизм и боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, но с 2014 года эта дата приобрела новое значение.

Ведь уже более восьми лет мужественные украинские защитники Сухопутных войск Украины преданно очищают свою землю от российских захватчиков.

Многие наши танкисты получили самые высокие государственные награды. К сожалению, есть и медали, выданные посмертно. Поэтому украинцы всегда должны помнить цену освободительной войны и уважать тяжелый ежедневный труд своих героев.

Воины-танкисты, поздравляю с профессиональным праздником! Вы проделываете тяжелую работу, которую небезосновательно называют и впишут в историю как героизм. Спасибо за службу! Вместе к Победе!

Так поздравил всех танкистов главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Сами танкисты откровенно рассказывают, что друг для друга уже стали настоящей семьей. Поэтому и работают слаженно, а в трудную минуту всегда придут на помощь.

Идти вперед — для меня это самое главное. Каждый экипаж — это маленькая семья. Все мои люди, мой экипаж — герои, — рассказывает командир танкового экипажа 17 ОТБр Денис.

Редакция Вікон поздравляет всех украинских танкистов и желает сил всегда идти вперед и никогда не падать духом. Вся страна вами гордится и верит в общую победу!

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