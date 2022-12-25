После девяти месяцев плена! Домой вернулись несколько защитников острова Змеиный

Хорошие новости никогда не помешают, когда ты ведешь упорный бой с мировым злом. Особенно приятно узнать, что украинцы возвращаются домой.
Так в Украину вернулись три защитника острова Змеиный, которые находились в плену девять месяцев. Вместе с ними удалось также освободить и трех пограничников Донецкого и Луганского отряда.
Своих собратьев защитники государственных границ с радостью встречали дома.
Всем украинцам, которых удалось освободить из плена, предоставили медицинскую и психологическую помощь. Однако впереди их еще предстоит встреча с семьями и реабилитация.
Уже в ближайшее время ребята вернутся на службу, — пишут в ДПСУ.
Уже в ближайшее время ребята вернутся на службу, — пишут в ДПСУ.
Остров Змеиный и его защитники вдохновили украинцев в первый день полномасштабной войны, подарив крылатую фразу на века.
24 февраля российские оккупанты начали атаки на остров ракетным крейсером Москва и впоследствии поставили украинским защитникам ультиматум. Защитники должны были сложить оружие, или их просто убили бы.
Однако захватчики получили в ответ лишь рекомендацию следовать определенному курсу, по которому впоследствии крейсер и отправился прямо на дно.
Однако захватчики получили в ответ лишь рекомендацию следовать определенному курсу, по которому впоследствии крейсер и отправился прямо на дно.
Украинцы некоторое время считали, что защитники острова погибли. Однако позже стало известно, что они выжили, но оказались во вражеском плену. Некоторых из них удалось освободить еще в марте, но некоторых еще необходимо ждать дома.
А вот сам остров получил свободу в начале июля благодаря слаженным действиям воинов ВСУ.
Пытался помочь украинским защитникам на острове Змеиный и капеллан Василий Вырозуб. Вместе с коллегами и врачом он должен был забирать тела убитых воинов, когда его взяли в плен оккупанты. Читай историю капеллана, спасавшего военных из Змеиного.
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