Убедил кафира сдаться и вырвался из плена: история спасения бойца 118-й бригады

Эта история, больше напоминающая сценарий напряженного психологического триллера, стала реальностью для 34-летнего одессита Вадима на псевдо Картман, воина 118-й отдельной механизированной бригады.

В течение двух недель в феврале 2026 года он находился в замкнутом пространстве вражеского блиндажа, где граница между жизнью и смертью зависела не только от оружия, но и силы слова и выдержки. Попав в плен при трагических обстоятельствах, Вадим смог не просто уцелеть, но и заставить своего конвоира перейти на сторону Украины.

История спасения: боец ​​118-й бригады две недели убеждал оккупанта сдаться в плен

Адский отсчет начался во время массированного штурма позиций украинских защитников. Враг применял весь арсенал: от FPV-дронов и минометов до новейших разработок типа Молнии с противотанковыми минами. Когда очередной дрон разбил блиндаж Вадима, его собрат погиб на месте.

Он ударил прямо над головой, крыша разлетелась полностью. Смотрю на побратима — он уже все отошел. Я ему говорю: “Прости меня”,

– вспоминает Вадим.

Спасаясь от обстрела, ослепленный дымом и шоком, армиец бросился лесополосой и, ища своих, случайно забежал в “лисью нору”, которая оказалась враждебной позицией. Там его уже ждал русский солдат Никита с приведенным автоматом.

Однако вместо выстрела произошла неожиданность: россиянин приказал Вадиму залезть глубже в укрытие и, выйдя на связь со своими приспешниками, соврал в убивший его рацию.

С 13 по 28 февраля двое мужчин жили бок о бок в тесном блиндаже. Вадим, понимая критичность своего состояния – отмороженные ноги и полное истощение – стал применять психологические методы воздействия. Он сознательно избрал роль жертвы, апеллируя к общечеловеческим ценностям.

Мы начали разговор. Я начал: у меня ребенок, у меня жена. Он говорит: у меня тоже трое детей. Я начал с ним играть роль жертвы

– рассказывает боец.

Сосуществование было крайне нестабильным из-за постоянных перепадов настроения оккупанта. Вадим описывает это как два человека в одном: в один момент Никита мог угостить его кусочком шоколада, а в другой приставлял дуло автомата ко лбу, угрожая расправой и требуя информацию о позициях украинских дронов.

Пока жена Леся дома верила в чудо и писала сообщение в Telegram мужу, которого официально сочли пропавшим без вести, Вадим шаг за шагом убеждал Никиту сдаться. Главным аргументом стали достойные условия в украинском плену и сытное питание. В конце концов оккупант согласился на план спасения.

Они вместе изготовили самодельную табличку с позывным картманом и номером подразделения. Вадим рискнул выйти на открытое поле и показать этот знак украинскому дрону.

Как мне потом доложили, наши уже летели нас убивать, но увидели табличку,

– говорит Вадим.

Операторы 118-й бригады узнали собратья. Сначала ему и россиянину сбрасывали с дронов воду, еду и рацию с запиской, которую заберут. Через несколько дней обоих удалось успешно эвакуировать.

По возвращении Вадим предстал перед родными совсем другим человеком: физически и психологически истощенный, с серьезными травмами ног, но живой. Несмотря на пережитый ад, он сохранил удивительную человечность. Во время реабилитации он выразил желание снова встретиться с Никитой уже в колонии для военнопленных.

Я ему дал обещание, что я к нему как-нибудь приеду в колонию и привезу ему поесть. Это было его условие, чтобы я ему привез еды,

– делится Вадим.

