Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Сейчас наша традиционная и спокойная жизнь нарушили звуки сирен. Во время воздушной тревоги мы должны скрываться в безопасном месте, чтобы сохранить жизнь.
В то время как в твоей области может быть все спокойно, то в другой люди должны находиться в безопасном месте. Может быть, это твои родные или друзья.
Украинцы разработали несколько сайтов для отслеживания воздушной тревоги онлайн по всей Украине.
Украинцы разработали несколько сайтов для отслеживания воздушной тревоги онлайн по всей Украине.
Вадим Клименко разработал сайт под названием єМапа с помощью открытого международного сервиса OpenStreetMap.
На карте воздушных тревог Украины мы видим области, выделенные оранжевым цветом — это означает воздушная тревога. Также, если наведем курсор на область, увидим о которой раздались сирены.
Зеленые области означают отбой тревоги, серые — нет информации.
Карта воздушных тревог в Украине — ОНЛАЙН
По информации сайта ITC.ua, сервис https://alarmmap.online/ запустили программисты украинского подразделения компании ArgoPrep, которые до войны разрабатывали учебное программное обеспечение для детей.
Карта воздушных тревог сделана на основе OpenStreetMap и Mapbox, использует данные из приложения от Ajax. Красными оттенками обозначены области, где объявлена тревога. Поверх карты расположен список с указанием продолжительности.
Карта Украины на сайте https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ показывает актуальную ситуацию с воздушными тревогами в Украине. Красным подсвечивают области, где объявлена тревога.
Сайт автоматически обновляется каждые 25 секунд. Карту сирен разработал пользователь Twitter с именем @__gm__.
Ну что, теперь у тебя есть карта воздушной тревоги на любой вкус.
Люди в областях, где нет боевых действий, не понимают зачем включать сирены, если нет взрывов. Раньше мы рассказывали, почему это происходит и как работает воздушная тревога.