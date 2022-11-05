Слезы, улыбки и объятия! Украинские пограничники наконец-то на родной земле после плена — первые кадры

Можно только представить, что чувствует человек, возвращающийся домой после долгих месяцев плена. Напоминают ли эти первые шаги на родной земле о первых шагах в своей жизни, вряд ли мы узнаем.
Однако Госпогранслужба Украины поделилась с украинцами кадрами, на которых запечатлены первые минуты и искренние эмоции освобожденных из плена 19 пограничников.
Первые шаги наших стальных героев на родной земле.
Первые шаги наших стальных героев на родной земле.
Несмотря на все трудности, которые им пришлось пережить, первое желание не удовлетворить физиологические потребности, а просто услышать родной голос.
Поэтому, получив телефон, каждый освобожденный сразу набирает хорошо знакомый номер и говорит простые и одновременно трогательные слова: “Солнце, я дома”.
Никто не сдерживает слез счастья, — делятся в Госпогранслужбе Украины.
Никто не сдерживает слез счастья, — делятся в Госпогранслужбе Украины.
Обмен произошел 3 ноября. В тот день домой вернулись 107 украинских военных, в том числе 19 пограничников. Сейчас все бойцы проходят медобследование и ждут на реабилитацию.
Главное, что они живы и дома!
Главное, что они живы и дома!
Детальнее об обмене пленными 3 ноября, когда также вернули защитников Азовстали, читай по ссылке.
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Фото: ГПСУ / Facebook