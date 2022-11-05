Украина

Слезы, улыбки и объятия! Украинские пограничники наконец-то на родной земле после плена — первые кадры

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 ноября 2022, 12:30

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0:04:19
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