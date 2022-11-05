Слезы, улыбки и объятия! Украинские пограничники наконец-то на родной земле после плена — первые кадры

Можно только представить, что чувствует человек, возвращающийся домой после долгих месяцев плена. Напоминают ли эти первые шаги на родной земле о первых шагах в своей жизни, вряд ли мы узнаем.

Однако Госпогранслужба Украины поделилась с украинцами кадрами, на которых запечатлены первые минуты и искренние эмоции освобожденных из плена 19 пограничников.

Первые шаги наших стальных героев на родной земле.

Несмотря на все трудности, которые им пришлось пережить, первое желание не удовлетворить физиологические потребности, а просто услышать родной голос.

Сейчас также смотрят

Поэтому, получив телефон, каждый освобожденный сразу набирает хорошо знакомый номер и говорит простые и одновременно трогательные слова: “Солнце, я дома”.

Никто не сдерживает слез счастья, — делятся в Госпогранслужбе Украины.

Обмен произошел 3 ноября. В тот день домой вернулись 107 украинских военных, в том числе 19 пограничников. Сейчас все бойцы проходят медобследование и ждут на реабилитацию.

Главное, что они живы и дома!

Детальнее об обмене пленными 3 ноября, когда также вернули защитников Азовстали, читай по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: ГПСУ / Facebook