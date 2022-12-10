Украина

Новые графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 декабря 2022, 10:00
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори

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Новые графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета
Новые графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета
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