Новые графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета

В Украине продолжается работа по возобновлению энергосистемы. Этот процесс занимает много времени и требует экономного использования электроэнергии.

Кроме этого, количество аварий растет, ведь многие сразу после включения света включают все приборы, поэтому идет нагрузка на сеть. В ДТЭК сообщили, что в Киеве вводят новые графики отключения света.

Новые графики отключения света Киев

Новые графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов.

Сейчас также смотрят

Они состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике — свет есть и его наличие гарантировано.

Серый цвет на графике — в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет на графике — возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

График для группы 1

График для группы 2

График для группы 3

Ранее мы рассказывали, как Украина борется на энергетическом фронте.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!