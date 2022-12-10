Новые графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета

В Украине продолжается работа по возобновлению энергосистемы. Этот процесс занимает много времени и требует экономного использования электроэнергии.
Кроме этого, количество аварий растет, ведь многие сразу после включения света включают все приборы, поэтому идет нагрузка на сеть. В ДТЭК сообщили, что в Киеве вводят новые графики отключения света.
Новые графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов.
Они состоят из трех категорий:
График для группы 1
График для группы 2
График для группы 3
Ранее мы рассказывали, как Украина борется на энергетическом фронте.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!