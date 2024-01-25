Украина

Партнеры готовы передать, но готова ли Украина принять: Воздушные силы об овладении F-16

Богдана Макалюк, журналист сайта 25 января 2024, 19:00
Истребители F-16 для Украины: готова ли наша страна их принять

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