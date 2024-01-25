Партнеры готовы передать, но готова ли Украина принять: Воздушные силы об овладении F-16

Украина ожидает истребителей F-16 от партнеров, чтобы усилить свою авиацию. В эфире телемарафона Єдині новини представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о готовности западных партнеров передать Украине самолеты F-16.

Истребители и запасные части к ним Украина получит уже в этом году, сообщила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер. Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к тренировкам на истребителях в Дании. А в конце 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы передать первые 18 самолетов.

F-16 для Украины: готова ли страна принимать истребители

Юрий Игнат акцентирует, что партнеры готовы предоставлять нам технику, но вопрос в том, все ли готово, чтобы она работала в Украине. Часто мы видим разные термины и прогнозы от стран и экспертов. Все должно быть готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры, а также другие факторы.

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По словам Игната, нам нужно, чтобы самолеты работали и били врага с воздуха, а не просто территориально размещались в нашей стране.

Спикер Воздушных сил говорит, что пилоты, обучающиеся на F-16, это передовая группа. На обучение полетели одни из лучших. Для овладения этими самолетами были отобраны пилоты по разным критериям: профессиональная подготовка, знание английского языка и т.д.

— Это молодые пилоты, ребята, любящие свое дело, любящие небо. Они хотят как можно скорее вернуться в Украину и применить свои знания и умения, — говорит Игнат. Добавляет, что пилоты пытаются и психологически перенастроиться на западные ценности и отходить от постулатов СССР.

Также он отметил, что видео, которые распространяют в социальных сетях, где якобы украинские летчики и летчицы летают на F-16 и делают сложные элементы, могут быть компьютерной игрой. Также он отмечает, что на этих видео могут быть совсем не украинцы. Он также рассказал, что у Воздушных сил есть свой аккаунт в TikTok, куда они дозированно добавляют верифицированные видео.

Ранее мы рассказывали, что известно про обучение украинских пилотов на F-16.

Фото: Wikipedia, скриншот з відео Курбанова LIVE

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