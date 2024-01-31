Мы поставим точку в этой истории! Как бойцы НГУ Рубеж сдерживают наступление врага в ночных боях

Заявления россиян о захвате села Табаевка Купянского района Харьковской области — неправда. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

Но россияне продолжают атаковать практически по всей линии фронта. В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 51 боевое столкновение. Очень горячо на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях — там было 15 вражеских штурмов.

Обильные вражеские артиллерийские дожди, авиабомбы и пехотные штурмы — так россияне продолжают пытаться прорвать оборону на Бахмутском направлении.

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Поэтому наша техника пытается как можно дальше отрабатывать и очень быстро, потому что работают так же и вражеские FPV-дроны. Движения наблюдаются в основном ночью, а вот дроны летают целыми роями почти круглосуточно.

Когда же всю ночь Донбасс окутывает густой туман, то при такой синоптической картине враг своих дронов не запускает. Это позволяет украинским артиллеристам самим стать к оружию и открыть огонь по врагу.

Так что еще рано утром 85-мм снаряды один за другим прорезаются везде густой туман и летят на захваченную территорию.

Недавно бойцы бригады быстрого реагирования Рубеж разбили колонну российской пехоты. Утром рота захватчиков шли в наступление по полю. Армейцы говорят, что удивительно враг шел без поддержки техники, поэтому отработали по нему из пушки Д-30.

На другой огневой позиции артиллеристов бригады Рубеж — пушка более мощная. Бьют по логову врага 122 калибром.

Но как бы ни были мощны пушки, война истощает и утомляет. Дают силы держаться чаще всего мысли о родных. Ведь бойцы отдают себе отчет, если врага сейчас не сдержать, мы потеряем страну. И эту победу одержать без поддержки тыла будет очень сложно.

Мы поставим точку в этой истории. Это 100%. Дай Бог, чтобы как можно скорее, — говорит один из бойцов.

Однако украинские герои продолжают не только держать позиции, но и превосходят своей силой и мужеством любого вымышленного героя. От этого их рассказы становятся еще более интересными. Поэтому читай историю военнослужащего Тихона, который 46 дней держал позицию во враждебном тылу без еды и воды.

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