Как обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении

Из-за войны России против Украины отопительный сезон 2022-2023 обещает быть непростым. По мнению некоторых экспертов — даже самым сложным за последние 30 лет.
Так что готовиться к предстоящим морозам в этом году нужно начинать еще летом.
С наступлением зимы цены в наших платежках увеличиваются в несколько раз. Каждый ищет способ, как сэкономить.
Кто-то оформляет субсидии, кто-то прогревает жилье периодами, а кто-то обустраивает его так, чтобы было больше тепла и меньше затрат.
Мы дадим несколько советов, как можно обустроить свой дом, чтобы платежки за отопление уменьшились вдвое.
Чтобы не один год экономить на использовании энергии, нужно:
Котел можно включать ночью, чтобы воспользоваться ночным тарифом.
Для газовых котлов, которые быстро реагируют, можно установить программаторы. Также можно установить терморегуляторы на батареи, – советует энергоэксперт Ольга Почеп.
Для газовых котлов, которые быстро реагируют, можно установить программаторы. Также можно установить терморегуляторы на батареи, – советует энергоэксперт Ольга Почеп.
Лучше всего утеплять стены минеральной ватой толщиной 100 мм. Она хоть и более дорогая, но огнестойкая.
Кроме того, есть еще другие способы экономии. Расскажем, как экономить на продуктах без вреда для здоровья.
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