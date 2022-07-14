Как обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении

Из-за войны России против Украины отопительный сезон 2022-2023 обещает быть непростым. По мнению некоторых экспертов — даже самым сложным за последние 30 лет.

Так что готовиться к предстоящим морозам в этом году нужно начинать еще летом.

С наступлением зимы цены в наших платежках увеличиваются в несколько раз. Каждый ищет способ, как сэкономить.

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Кто-то оформляет субсидии, кто-то прогревает жилье периодами, а кто-то обустраивает его так, чтобы было больше тепла и меньше затрат.

Мы дадим несколько советов, как можно обустроить свой дом, чтобы платежки за отопление уменьшились вдвое.

Советы, как сэкономить на отоплении

Отопительный котел

Чтобы не один год экономить на использовании энергии, нужно:

проверить газовый котел

если котлу более 10 лет – его лучше заменить;

по возможности заменить газовый котел твердотопливным;

установить на котел программатор (позволяет сэкономить 20% ресурсов).

Котел можно включать ночью, чтобы воспользоваться ночным тарифом.

Для газовых котлов, которые быстро реагируют, можно установить программаторы. Также можно установить терморегуляторы на батареи, – советует энергоэксперт Ольга Почеп.

Утепление квартиры

замени или утепли окна;

проверь систему отопления;

утепли крышу и стены;

Лучше всего утеплять стены минеральной ватой толщиной 100 мм. Она хоть и более дорогая, но огнестойкая.

присмотрись к теплому полу (поможет сэкономить до 15% тепловой энергии);

размести на окнах теплоотражающую пленку;

установи теплоотражающий экран за батареей;

жалюзи и короткие шторы, не закрывающие радиаторы, помогают сократить потери тепла на 8–15%.

Кроме того, есть еще другие способы экономии. Расскажем, как экономить на продуктах без вреда для здоровья.