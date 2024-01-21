FPV родом из кухни? Как украинцы собирают дроны дома и может ли это помочь фронту

Важное оружие на фронте — FPV-дроны. Украинцы могут создавать их дома своими силами. Команда специалистов по аэроразведке разработала и запустила бесплатный инженерный курс. Приобщаться могут все желающие: получить базовые знания и собрать дрон под наблюдением инструкторов.

Инициативу поддержало Минцифры, но не всем украинцам понравилась идея паять дроны. Аргументами было то, что это кустарщина, дорого для рядового украинца, а для военных может быть и опасно. Потому что неизвестно, где дрон собран.

Авторы инициативы Народного дрона говорят, это оружие за 500 долларов, но уничтожающее технику окупантов за миллионы. А мы на таком этапе войны, что если хотим победы, технологиям нужно учиться всем.

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Как украинцы уже собирают дроны дома

Курс разработала команда Victory Drones. Они официально единственные готовят операторов FPV для ВСУ и непрерывно поставляют дроны на фронт. Его основательница Мария Берлинская с 2014 года развивает аэроразведку в Украине.

Нам всем нравится, как оно горит, когда дрон врезается в технику окупантов и сжигает их.

Учить всех желающих гражданских делать дроны начали с ноября 2023 года. С тех пор курс прослушали уже около 2000 человек. На днях о нем написал и руководитель Минцифры Михаил Федоров и призвал приобщаться.

Однако идея собирать дроны на кухне украинцам не понравилась. Появилось очень много мифов и мемов с предложениями собирать F-16 и HIMARS на кухнях.

Мария Берлинская объясняет скептикам, что производство дронов на кухне никогда не заменит серийное производство, это невозможно и государство все равно должно заботиться о крупных централизованных поставках FPV на фронт. И волонтеры тоже занимаются этим.

Своим курсом Народный FPV создатели хотели заинтересовать украинцев и показать, что при желании собрать простейший дрон можно. Потому что враг делает это. Эти дети в школе учатся сочинять и летать на БПЛА. Мы отстаем и здесь, говорит Берлинская.

За несколько месяцев проекта студенты уже изготовили до сотни дронов на нужды фронта. Это мизер, но польза от этой инициативы значительно больше.

Писали мне представители некоторых бизнесов, которые говорят, что послушали курс и решили перепрофилироваться, хотят организовать производство.

Но хорошо уметь производить дрон, даже для тех, кто это делает на кухне. По словам Марии Берлинской, тогда этот человек может пойти на рынок труда. И ее уже гораздо легче будет доучить. Ведь производителям дронов не хватает не менее 2000 инженеров. Без людей производства не могут масштабироваться.

Что касается качества народных FPV, уверяет Мария, их проверяют инструкторы. Так что программа гарантирует, что на фронт они попадают такие, как надо военным.

По подсчетам Берлинской, ежемесячно силам обороны Украины нужно по 300 тысяч дронов. И только FPV это не панацея, потому что враг тоже сделал ставку на технологии. Они учатся запускать дроны роями, интегрируют искусственный интеллект. Так что если мы хотим победы, должны не критиковать, а учиться и помогать.

Реальность идеи собирать дроны дома доказал и 16-летний Радомир Тютюнник. Читай, как школьник после уроков собственноручно собирает БПЛА для бойцов.

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