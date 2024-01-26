Это уникальная история! Как в столице открыли первое умное укрытие

Первое умное укрытие было открыто в столице. Его обустроили в Киевской политехнике, чтобы учебный процесс не прерывался даже во время воздушных тревог. Идею бизнеса воплотили инвесторы.
Основная цель — это построение непрерывного максимально безопасного образовательного процесса. Потому что было понимание, в каких условиях сейчас живут все украинцы.
Укрытие открыли в КПИ имени Сикорского в помещении старой подземной библиотеки, где раньше хранилось как минимум 10 000 книг.
Теперь в центре помещения площадью 600 квадратных метров — лекционная зона. Рядом расположены отдельные места для занятий или деловых встреч. Одновременно здесь могут разместиться полтысячи человек.
Также в укрытии есть дополнительные помещения — маленькие комнаты для переговоров. Есть даже душевая кабина и место отдыха с кроватями на случай, если тревога затянется надолго.
Как рассказывает архитектор Павел Пэкер, идея создать такое укрытие появилась во время блекаутов.
У меня есть большой опыт проектов безопасности в странах, воюющих: Ирак, Ливия. Поэтому для меня это достаточно рутинная работа.
У меня есть большой опыт проектов безопасности в странах, воюющих: Ирак, Ливия. Поэтому для меня это достаточно рутинная работа.
Еще одна гордость укрытия — это система вентиляции. Как говорит начальник управления организации мер гражданской защиты ГУ ГСЧС в Киеве Олег Стоволос, такую систему еще предстоит поискать по всей Украине.
Для самого простого укрытия — это уникальная история.
Для самого простого укрытия — это уникальная история.
Для обустройства укрытия понадобилось пять месяцев и более 400 000 долларов. Вложились инвесторы.
Основная цель была создать возможности для молодежи, которая уже скоро пойдет работать и будет развивать Украину. Поэтому проект хотят масштабировать и открыть подобные укрытия в других учебных заведениях Украины. Начинать планируют с прифронтовых областей. Следующим будет университет имени Гончара в Днепре.
За два года полномасштабной войны у многих украинцев появилось желание иметь собственное укрытие, расположенное недалеко от дома или прямо в нем. Такое укрытие разработал киевлянин Сергей Захарин. Читай, что такое Капсула жизни и как она работает.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.