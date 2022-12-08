Продолжаем строить цифровую страну: рассказываем о восстановлении мобильной связи и новых документах в Дії

После массированных российских ракетных ударов в Украине исчезает не только свет, но и связь. Эту проблему пытаются решить. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал Яне Брензей о возвращении мобильной связи, новых услугах в Дії и электронных документах.

Он объясняет: мобильная связь сильно зависит от электроэнергии, потому что все вышки и и аппараты фиксированной связи поддерживаются благодаря электросети. Поэтому точкой масштабирования является стабильная электроэнергия, генераторы или аккумуляторы, поддерживающие вышки.

Также он сказал, что ожидается новая партия Starlink.

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— У нас есть договоренность о финансировании от международных партнеров около 10 000 Starlink для Украины. Это для Пунктов несокрушимости, медицинской, социальной, энергетической сферы.

Возможно, будем создавать дополнительные места, чтобы украинцы могли получить качественную связь, — сообщил министр.

По его словам, операторы смогут предоставлять более качественную связь при отключениях, но обеспечить все вышки (более 10 000) отдельными генераторами очень сложно.

О новых документах в Дії

— Несмотря на проблемы с энергетической инфраструктурой, нам нужно продолжать бороться за человеческий капитал, поэтому мы развиваем цифровую страну.

Мы работаем над новыми услугами в Дії. В ближайшие недели будем запускать возможность получить ипотеку в Дії, прежде всего для военных, медиков, учителей.

Это возможность онлайн подать заявку в банк и получить ответ, может ли человек получить ипотеку и на какую сумму, — поделился Федоров.

Также он сообщил о новых услугах для ВПЛ: изменение места регистрации, изменение статуса ВПЛ, если вернулись в свое жилье.

Кроме этого, специалисты приступают к бета-тестированию выписки о несудимости и работают над услугой перерегистрации авто онлайн.

Дія показывает документы без интернета, — отметил министр.

Ранее мы рассказывали, что делать, если исчезла мобильная связь.

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