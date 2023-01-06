Актуальная карта боевых действий в Украине 6 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В Украине продолжается 317 сутки героического противостояния российской агрессии. Горячая борьба идет на Востоке и Юге нашей страны.
Вместе с тем остаются риски нанесения новых массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Так что ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что объявление Путиным о 36-часовом прекращении огня в честь празднования Рождества является информационной операцией, направленной на вред репутации Украины.
Ведь она преследует цель ложно выставить Украину, как подавителя религиозных групп, и позиционировать Путина, как настоящего защитника христианской веры.
Относительно ситуации на фронте:
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Враг сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Захватчики пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, однако успеха не имеют.
За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области, а также Спорное, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.
Инфографика: ISW
Ситуация на фронте по направлениям:
В Каховке Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить обращение гривны. Для этого проводят рейды по торговым точкам и угрожают изъятием наличных и товара в случае обнаружения украинских денег.
По информации Генштаба ВСУ, с 1 января в Донецке так называемые военные комиссариаты начали собирать информацию о гражданах 2006 года для постановки на военный учет.
В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения Украины, в Старобельске Луганской области россияне усиливают административный и контрразведывательный режимы.
Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особенно придираются к тем, кто имеет номера абонентов украинских операторов связи.
Украинская авиация нанесла:
Также за прошедшие сутки украинские защитники сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по двум районам сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков.
Инфографика: Генштаб ВСУ / Facebook
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