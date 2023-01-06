Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 6 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 06 января 2023, 10:37
Карта бойових дій в Україні 06.01.2023 онлайн

Больше видео
0:03:51
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Чатуємо на ворога усюди! Ситуація на кордоні з Білоруссю і як там живуть українці
0:03:51
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Ждем врага всюду! Ситуация на границе с Беларусью и как там живут украинцы
0:03:14
Противопожарное образование в Украине
Уникальный центр для детей в Ужгороде — чему обучают малышей
0:04:21
Дроны ВСУ
Настоящая больница для дронов! Как мариупольцы ремонтируют коптеры для ВСУ
Смотреть больше

Последние видео
0:03:51
Ситуація на кордоні з Білоруссю

Чатуємо на ворога усюди! Ситуація на кордоні з Білоруссю і як там живуть українці
0:03:51
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Ждем врага всюду! Ситуация на границе с Беларусью и как там живут украинцы
Карта бойових дій в Україні 06.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:14
Противопожарное образование в Украине
Уникальный центр для детей в Ужгороде — чему обучают малышей
0:04:21
Дроны ВСУ
Настоящая больница для дронов! Как мариупольцы ремонтируют коптеры для ВСУ
0:07:30
Обстріл Берислава сьогодні, 5 січня 2023 - подробиці
В этом низость и подлость России — безжалостный обстрел Берислава, унесший жизнь семьи
0:03:30
Як працює харківський притулок для тварин під час війни
Мы работаем на грани возможностей — как харьковский приют заботится о животных под обстрелами
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 5 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:34
Приют для ВПО
В тесноте, да не в обиде: оазис-приют для украинцев в Харьковской области
0:06:06
Евгений Малолетка
В объективе — самая большая рана Украины: Евгений Малолетка получил награду за фото Мариуполя
Больше видео
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Читать дальше
Ждем врага всюду! Ситуация на границе с Беларусью и как там живут украинцы
Противопожарное образование в Украине
Читать дальше
Уникальный центр для детей в Ужгороде — чему обучают малышей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь