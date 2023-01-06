Актуальная карта боевых действий в Украине 6 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В Украине продолжается 317 сутки героического противостояния российской агрессии. Горячая борьба идет на Востоке и Юге нашей страны.

Вместе с тем остаются риски нанесения новых массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Так что ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 января 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что объявление Путиным о 36-часовом прекращении огня в честь празднования Рождества является информационной операцией, направленной на вред репутации Украины.

Ведь она преследует цель ложно выставить Украину, как подавителя религиозных групп, и позиционировать Путина, как настоящего защитника христианской веры.

Относительно ситуации на фронте:

Россияне продолжают ограниченные контратаки, чтобы восстановить потерянные позиции вдоль линии Сватово-Кременная. Оккупанты утверждают, что ВСУ ведут контрнаступательные операции в этом районе. Украинские силы провели успешную контратаку, а россияне продолжают наступательные операции вокруг Бахмута и западнее Донецка. Российские диверсионно-разведывательные группы действуют на реке Днепр и укрепляют позиции на левом берегу Херсонской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 января 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

17 авиационных ударов;

59 обстрелов из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Враг сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Захватчики пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, однако успеха не имеют.

За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области, а также Спорное, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено.

и направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено. На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области. На Купянском направлении зафиксирован вражеский огонь в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

направлении зафиксирован вражеский огонь в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении под ударом оказались Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва в Луганской области.

направлении под ударом оказались Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении россияне обстреляли Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении пострадали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении пострадали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

направлении оккупанты обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области. На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь в Днепропетровской области.

направлении огневому воздействию подверглись Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь в Днепропетровской области. На Херсонском направлении, в частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.

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В Каховке Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить обращение гривны. Для этого проводят рейды по торговым точкам и угрожают изъятием наличных и товара в случае обнаружения украинских денег.

По информации Генштаба ВСУ, с 1 января в Донецке так называемые военные комиссариаты начали собирать информацию о гражданах 2006 года для постановки на военный учет.

В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения Украины, в Старобельске Луганской области россияне усиливают административный и контрразведывательный режимы.

Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особенно придираются к тем, кто имеет номера абонентов украинских операторов связи.

Украинская авиация нанесла:

15 ударов по районам сосредоточения россиян;

три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Также за прошедшие сутки украинские защитники сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по двум районам сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков.

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 6 января 2023 года

Россияне продолжают терроризировать правобережье Херсонской области. Обстрел Берислава 5 января 2023 шокировал мир своей низостью. В результате вражеской атаки погибла семья. Узнай подробности трагедии.

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