Россияне безуспешно атакуют Нью-Йорк, но есть нюанс: карта боевых действий в Украине 6 мая в режиме онлайн

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше территорий на карте боевых действий.

Продолжаются бои как за город Бахмут, который неоднократно называли крепостью, так и атаки захватчиков на небольшие села недалеко от него, как, например, поселок Нью-Йорк.

Его тезка давно гордится своей свободой. И хотя до 2022 года украинский населенный пункт уже был практически на линии фронта, он продолжает бороться за свою независимость, как и вся Украина.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские чиновники, вероятно, используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы отменить большее количество парадов до 9 мая.

Кроме того, сообщается, что Кремль продолжает реформу внутренних органов безопасности, в частности, проводит расследования и аресты. Эксперты считают, что таким образом российское руководство может действовать, чтобы устранить попавших в немилость чиновников и консолидировать контроль над органами внутренней безопасности.

В то же время директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что российские войска, вероятно, не смогут провести “большое наступление” в 2023 году из-за нехватки боеприпасов и живой силы независимо от успеха украинского контрнаступления.

России будет все труднее поддерживать “даже скромные наступательные операции”, если Кремль не приступит к обязательной мобилизации или не получит посторонних поставок боеприпасов в дополнение к существующим — из Ирана и других неопределенных стран.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что РФ продолжает применять тактику террора. Сегодня противник нанес два ракетных, 26 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями Сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено более 30 атак противника на указанных участках фронта.

Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение прошедших суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Бучки Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Старая Гута, Барановка, Толстодубово, Бачевск, Волфино Сумской области, а также Червоная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное, Старица Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное, Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же за прошедшие сутки, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Ивановское и Нью-Йорк.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение прошедших суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Курахово, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Среди них Бурлацкое, Времевка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области. А также Никополь Днепропетровской области, Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно захваченных территорий Херсонской области. Для этого захватчики используют выездные группы паспортного контроля. Представители мобильных групп угрожают депортацией и конфискацией имущества и принимают документы и выдачу российских паспортов по месту жительства граждан Украины.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также были сбиты два вражеских БПЛА типа Shahed-136/131.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение прошедших суток поразили пять районов сосредоточения вооружения и военной техники, три состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, одно средство противовоздушной обороны и еще пять важных целей противника.

Украинского контрнаступления ждет весь мир. Наши западные партнеры помогают подготовиться к нему как можно быстрее и качественнее. Поэтому Дания и Германия передадут еще 80 танков Leopard Украине — читай в нашем материале, что об этом известно.

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