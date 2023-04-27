Российский Supercam уже не летает: карта боевых действий в Украине 27 апреля в режиме онлайн

Российский беспилотник Supercam за прошедшие сутки пытался узнать ситуацию на карте боевых действий, однако потерпел поражение в битве с авиацией Сил обороны Украины.

Также не повезло 11 районам скопления противника. Но несмотря на это, российское Минобороны продолжает искать себе новых жертв и способы мотивировать их пойти в оккупантскую армию.

Так, Институт исследования войны отмечает, что военное руководство РФ пытается стимулировать заключенных финансово, чтобы те шли воевать против Украины. Но их здесь постигнет та же участь, что и тысячи захватчиков в сводках Генштаба ВСУ.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские ультранационалисты продолжают выступать за принятие Кремлем сталинских репрессий.

Кремль продолжает избегать принятия откровенно репрессивных мер, вероятно, поскольку беспокоится о стабильности режима Путина.

В то же время Минобороны РФ пытается финансово стимулировать российских заключенных воевать в Украине, предлагая им компенсацию, эквивалентную компенсации российских добровольцев.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес три ракетных, 31 авиационный удар и совершил около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отбито 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Медведевка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Шпиль и Николаевка Сумской. А также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем за прошедшие сутки произвел обстрелы более 30 населенных пунктов.

Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. А также Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа Supercam.

Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке своих партнеров для закрытия пространства над важными объектами и для удачного контрнаступления. Потому США передали Украине свои зенитно-ракетные установки. Читай подробнее о ЗРК Patriot.

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