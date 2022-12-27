Актуальная карта боевых действий в Украине 27 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

К своей победной свободе ВСУ ведут весь украинский народ, очищая этот путь на карте боевых действий.
Какими бы ни были препятствия — снег, грязи или ракетные обстрелы, но украинцы не отступятся от своей цели.
Поэтому, овладев всеми своими эмоциями, с мыслью о будущих поколениях и тех, благодаря кому у нас есть сегодня, мы идем к победе. А этот путь документирует ежедневно Генштаб ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Министерство обороны Великобритании сообщает, что с октября российские войска в большинстве своем сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине.
Это включает в себя установление дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных указаний.
Однако минные поля представляют эффективное препятствие для обученных войск, только если они закрыты наблюдением и огнем.
Поэтому главной проблемой для российских войск, вероятно, станет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей.
Поэтому главной проблемой для российских войск, вероятно, станет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.
Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском — пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях противник обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.
На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы Старицы, Огурцового, Волчанска и Редкодуба Харьковской области.
На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы Старицы, Огурцового, Волчанска и Редкодуба Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и Берестовое в Харьковской области, Площанка и Диброва Луганской области и Торское Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 30 населенных пунктов. В частности, это — Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдеевка, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.
На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 15 населенных пунктов.
Под вражеским огнем оказались Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье.
Под вражеским огнем оказались Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье.
На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Новоалександровки, Гавриловки, Республиканца, Новокаиров, Томариного, Тягинки, Никольского, Приднепровского, Инженерного, Антоновки и Херсона.
24 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника у Половинкиного Старобельского района Луганской области. Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными.
25 декабря, на временно занятой территории Херсонской области, захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными. Также уничтожены около пяти единиц военной техники разного типа.
Авиация сил обороны Украины на протяжении суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника.
В то же время российская авиация продолжает нести потери при планировании своего террора мирного населения Украины. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о последствиях ночных взрывов на аэродроме в Энгельсе и о сгоревшем в Мачулищах российском МиГ-31К.
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