Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 27 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 декабря 2022, 06:00
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Актуальная карта боевых действий в Украине 27 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:11:55
Юрій Ігнат
Российский МиГ-31К сгорел на работе! Игнат о пожаре на аэродроме в Энгельсе и самолете в Мачулищах
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