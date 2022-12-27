Актуальная карта боевых действий в Украине 27 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

К своей победной свободе ВСУ ведут весь украинский народ, очищая этот путь на карте боевых действий.

Какими бы ни были препятствия — снег, грязи или ракетные обстрелы, но украинцы не отступятся от своей цели.

Поэтому, овладев всеми своими эмоциями, с мыслью о будущих поколениях и тех, благодаря кому у нас есть сегодня, мы идем к победе. А этот путь документирует ежедневно Генштаб ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Аналитика оперативной ситуации Украины от Министерства обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании сообщает, что с октября российские войска в большинстве своем сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине.

Это включает в себя установление дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных указаний.

Однако минные поля представляют эффективное препятствие для обученных войск, только если они закрыты наблюдением и огнем.

Поэтому главной проблемой для российских войск, вероятно, станет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском — пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях противник обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы Старицы, Огурцового, Волчанска и Редкодуба Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и Берестовое в Харьковской области, Площанка и Диброва Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 30 населенных пунктов. В частности, это — Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдеевка, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 15 населенных пунктов.

Под вражеским огнем оказались Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Новоалександровки, Гавриловки, Республиканца, Новокаиров, Томариного, Тягинки, Никольского, Приднепровского, Инженерного, Антоновки и Херсона.

24 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника у Половинкиного Старобельского района Луганской области. Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными.

25 декабря, на временно занятой территории Херсонской области, захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными. Также уничтожены около пяти единиц военной техники разного типа.

Авиация сил обороны Украины на протяжении суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника.

В то же время российская авиация продолжает нести потери при планировании своего террора мирного населения Украины. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о последствиях ночных взрывов на аэродроме в Энгельсе и о сгоревшем в Мачулищах российском МиГ-31К.

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