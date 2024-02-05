Карта боевых действий 5 февраля 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 5 февраля 2024 года стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы открываем ее, когда хотим больше узнать о том, что происходит на фронте, видим ее с экранов телевизоров в новостных сюжетах или в интернете на различных подробных обзорах.
Благодаря этой карте мы понимаем, какими силами наши защитники сдерживают линию фронта и не дают ей продвинуться вглубь нашей страны. Мы должны поддерживать наших воинов и помогать им, чтобы они могли успешно выполнять свои задачи.
А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что президент России Владимир Путин продолжает сталкиваться с дилеммой авторитарного режима, поэтому его авторитарный режим систематически препятствует ему получать точную информацию о военно-политических реалиях в России. Также российские войска ведут наступление в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки в условиях продолжения позиционных боев по всей линии фронта.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес один ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника.
Оккупанты усилили обстрелы Авдеевки. Ранее мы рассказывали о том, как держится Авдеевка под вражескими авиаударами.
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