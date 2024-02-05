Карта боевых действий 5 февраля 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 5 февраля 2024 года стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы открываем ее, когда хотим больше узнать о том, что происходит на фронте, видим ее с экранов телевизоров в новостных сюжетах или в интернете на различных подробных обзорах.

Благодаря этой карте мы понимаем, какими силами наши защитники сдерживают линию фронта и не дают ей продвинуться вглубь нашей страны. Мы должны поддерживать наших воинов и помогать им, чтобы они могли успешно выполнять свои задачи.

А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что президент России Владимир Путин продолжает сталкиваться с дилеммой авторитарного режима, поэтому его авторитарный режим систематически препятствует ему получать точную информацию о военно-политических реалиях в России. Также российские войска ведут наступление в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки в условиях продолжения позиционных боев по всей линии фронта.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес один ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

направлении украинские воины отбили три атаки врага в районе Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отбито три атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещиевка Донецкой области.

направлении Силами обороны отбито три атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещиевка Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении Силами обороны отбито четыре атаки противника севернее Приютного и Роботиного Запорожской области.

направлении Силами обороны отбито четыре атаки противника севернее Приютного и Роботиного Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отбивание штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил три безрезультатных штурмовых действия.

В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника.

Оккупанты усилили обстрелы Авдеевки. Ранее мы рассказывали о том, как держится Авдеевка под вражескими авиаударами.

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