Карта боевых действий 10 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 10 февраля 2024 года с первого дня наполнялась, казалось, бесконечной рекой сил, преданности и в то же время ярости на врага, которая помогала неоднократно уничтожать его на поле боя.

Но каждая новая минута борьбы образует еще невиданную до того реальность, где кроме подлинного героизма и неуемного духа мужества нужны еще и стратегическое мышление и холодный ум.

А также единство, которое так быстро нашли все за считанные минуты 24 февраля. На поиски которого теперь нужно идти каждый день: когда открываешь глаза, когда говоришь с близкими в тылу и на фронте, когда выходишь из дома на работу. В каждой секунде и дыхании снова и снова находить его, чтобы сохранить самое дорогое вместе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские захватчики подтвердили наступление у Кременной, Авдеевки и города Донецка на фоне продолжения позиционных боев вдоль всей линии столкновения.

Вместе с тем российские власти ставят условия для фальсификации результатов голосования в оккупированной территории Украины на президентских выборах в марте 2024 года.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 10 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение. Всего враг нанес 49 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Юнаковка, Яблоновка, Кондратовка Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов. Среди них Карповичи, Лубяное, Гремяч Черниговской области, Могрица, Степок, Угроиды, Новодмитровка Сумской области, Уды, Стрелечья, Чугуновка, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили десять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов. В частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили восемь атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 18 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов. В частности, Васюковка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 17 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще десять атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Керамик, Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Курахово, Победа, Новомихайловка, Катериновка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили две атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены две атаки западнее Новопокровки и в районе Роботиного Запорожской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов. Среди них Полтавка, Гуляйполе, Степовое, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки предприняты четыре безуспешных попытки штурма позиций наших войск.

Под артиллерийским огнем оказался город Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Червоный Маяк, Крынки, Берислав Херсонской области. Также враг совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки, Камышаны, Токаревка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум пунктам управления, двум складам боеприпасов противника.

Авдеевка — еще один город Украины, от которого остается географическое название на карте, ведь оккупанты уничтожают его и сравнивают с землей. Читай, что рассказал Виталий Барабаш о состоянии Авдеевки и реально ли будет ее восстановить.

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