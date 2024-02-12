Украина

Карта боевых действий 12 февраля 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Анастасия Грубрина, журналист сайта 12 февраля 2024, 11:35
Карта боевых действий в Украине сегодня 12.02.2024 онлайн

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