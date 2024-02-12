Карта боевых действий 12 февраля 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 12 февраля 2024 отражает чрезвычайную сложность условий, в которых находятся наши защитники. Враг продолжает давить, а Вооруженные силы Украины уже 719 дней отражают нашествие россиян.

С каждым днем война становится сложнее, ведь учатся и развиваются не только наши защитники, но и враг. Мы подробно расскажем о последних действиях российских оккупантов и покажем, как изменилась ситуация на фронте.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где размещаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также на каких направлениях он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты установили на железной дороге между Еленовкой и Волновахой 30-километровый “царь-поезд”, который будет служить дополнительной линией обороны.

Кроме этого, Институт изучения войны со ссылкой на украинских военных аналитиков сообщил, что российский ОПК не так продуктивен, как заявляет. России не хватает рабочей силы и запчастей для производства необходимых средств. Однако усилий России достаточно, чтобы продолжать войну в Украине.

Российские оккупанты продолжили наступление на Авдеевку, и на западе Запорожской области. Идут позиционные бои по всей линии фронта.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 февраля 2024 года

В Генштабе ВСУ сообщают, что за минувшие сутки произошло 100 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 110 авиационных ударов, произошло 95 обстрелов из РСЗО. В результате ударов есть погибшие и раненые гражданские.

Ночью россияне использовали 17 БпЛА типа Shahed-136/131, из которых Силы обороны уничтожили 14. Под авиаударами были: Авдеевка, Клещеевка, Степовое, Северное, Антоновка, Константиновка, Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области; Работино, Новодаровка, Малая Токмачка в Запорожской области; Качкаровка, Монастырское, Крынки.

На Северском, Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях россияне проводят диверсии, наращивают минно-взрывные заграждения вблизи границы.

На Купянском направлении воины ВСУ отразили две атаки врага вблизи Ивановки и Табаевки. На Лиманском направлении ВСУ отразили три атаки вблизи Белогоровки.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 19 российских атак возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. На Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага, отразили 23 атаки в районе Авдеевки и 18 атак вблизи Тоненького и Первомайского.

На Марьинском направлении наши защитники сдерживают врага вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки — было отбито 32 атаки. На Новопавловском направлении была отражена атака севернее Приютного.

На Запорожском направлении была отбита атака в районе Работиного. На Херсонском направлении россияне понесли значительные потери, но не оставили попыток выбить украинские подразделения с позиций. Произошел безуспешный штурм врага.

Силы обороны и ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, ракетные войска нанесли удары по двум районам личного состава врага, двум пунктам управления, артиллерийскому средству, двум складам боеприпасов.

Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки таковы: 790 российских оккупантов, 10 танков, 21 боевая бронированная машина, шесть артиллерийских систем, 45 БпЛА, крылатая ракета, семь автомобилей и единица спецтехники.

Раньше мы рассказывали, как Силы беспилотных систем изменят войско.

Фото: 66 ОМБР им. М. Храброго

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