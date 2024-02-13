Карта боевых действий 13 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 13 февраля 2024 года пока отнюдь не напоминает мечту. Однако ежедневно украинские воины приближают ее вид к желаемому результату ценой собственной крови.

Каждый сдвиг и изменение на карте, как и каждое дыхание в тылу, сейчас имеет наибольшую цену — жизнь украинских защитников и защитниц.

И пока наши ВСУ делают все возможное, чтобы как можно больше людей и поколений знали, что такое настоящая свобода, поддержка и понимание — едва ли не меньшее, что может дать им тыл.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что подтверждено наступление российских войск в районе Авдеевки и западе Запорожской области в условиях продолжения позиционных боев по всей линии фронта.

Вместе с тем российские власти продолжают пытаться укрепить социальный контроль над молодежью и студентами на оккупированных территориях Украины и культурно привить им российскую идентичность и идеологию.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения.

В общей сложности враг нанес пять ракетных, 71 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Владимировка, Пономаренки, Волфино, Степок Сумской области, Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Выемка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Калиновка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинские воины отразили 14 атак врага в районе Авдеевки и еще четыре атаки в районах Тоненького, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также российские захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новокалинового Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Курахово, Победа, Новомихайловка, Катериновка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Пречистовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Червоное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки предприняты две безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказались населенные пункты Херсон, Антоновка, Понятовка Херсонской области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крупица, Крынки, Берислав Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Львово, Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены шесть разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение одному артиллерийскому средству противника.

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