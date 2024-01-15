Карта боевых действий 15 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 15 января 2024 года разворачивается одновременно с новыми событиями на фронте. Сильные морозы в нашей стране продолжаются. Замерзшая земля упрощает движение техники, поэтому в ближайшее время могут произойти значительные события на фронт.

В это время наши ВСУ нуждаются в наибольшей моральной и физической поддержке. Поэтому не забывай о донатах, коробках тепла, важных словах благодарности и помощи там, где ты можешь это сделать.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты продолжают адаптировать свои ракеты и беспилотники, чтобы пробить украинскую ПВО.

Кроме этого, сами россияне рассказывают о планах наступления в ближайшие недели. ISW считает, что значительных прорывов россияне совершить не смогут.

Позиционные боевые действия продолжались на линии Купянск-Кременная, вблизи Бахмута и Авдеевки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, 691-й день полномасштабной войны с Россией начался с такими результатами: россияне нарушают законы и обычаи ведения войны, наносят ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам.

За минувшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Враг нанес семь ракетных и 60 авиаударов, совершил 64 обстрела из РСЗО по позициям войск и населенным пунктам. В результате обстрелов россиян, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют присутствие в приграничных районах и проводят активную диверсионную деятельность, наращивают количество минно-взрывных заграждений.

На Купянском направлении ВСУ отразили три атаки в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. На Лиманском направлении ВСУ отразили 14 атак врага возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили пять атак оккупантов вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении ВСУ держат оборону и нанесли 11 атак врагу в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении было отбито 16 атак, продолжается сдерживание врага недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении противник штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении ВСУ отбили десять атак врага возле Червоного, нв запад от Вербового и Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны расширяют плацдарм. Враг пытался семь раз штурмовать позиции.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Силами ПВО уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Ракетные войска поразили три района сосредоточения врага, средство противовоздушной обороны и два состава боеприпасов противника.

Раньше мы рассказывали, как 65 бригада до последнего стоит вблизи Работиного.

Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

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