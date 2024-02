Карта боевых действий 15 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий существует в ежедневной рутине украинцев уже почти два года. Мы привыкли искать последние события и анализировать, как изменились позиции оккупантов сегодня. Как выглядит карта боевых действий 15 февраля и что рассказали в Генштабе — рассказываем далее.

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также на каких направлениях он атакует.

Ранее специалисты из Института изучения войны (ISW) оценивали, что российские силы могут нести потери вдоль линии фронта в Украине со скоростью, близкой к текущей скорости формирования сил России.

В то же время они добавили, что российские власти могут сформировать достаточно новых сил, чтобы компенсировать потери, вызванные текущим темпом ее наступательных операций в Украине до 2025 года.

Russian authorities may be generating enough new forces to sustain losses generated by the current tempo of their offensive operations in Ukraine through 2025. ????(1/7) https://t.co/Tl3tsgxSoE