Карта боевых действий 15 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий существует в ежедневной рутине украинцев уже почти два года. Мы привыкли искать последние события и анализировать, как изменились позиции оккупантов сегодня. Как выглядит карта боевых действий 15 февраля и что рассказали в Генштабе — рассказываем далее.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также на каких направлениях он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Ранее специалисты из Института изучения войны (ISW) оценивали, что российские силы могут нести потери вдоль линии фронта в Украине со скоростью, близкой к текущей скорости формирования сил России.

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В то же время они добавили, что российские власти могут сформировать достаточно новых сил, чтобы компенсировать потери, вызванные текущим темпом ее наступательных операций в Украине до 2025 года.

Russian authorities may be generating enough new forces to sustain losses generated by the current tempo of their offensive operations in Ukraine through 2025. ????(1/7) https://t.co/Tl3tsgxSoE — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 15, 2024

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 февраля 2024 года

По сообщениям Генштаба, россияне продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора, нанося ракетные и авиационные удары, стреляя ракетными системами не только по военным, но и по многочисленным гражданским целям.

В течение суток 14 февраля произошло 83 боевых столкновения.

Враг нанес в общей сложности четыре ракетных и 106 авиационных ударов, 95 атак МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

Утром 15 февраля российские оккупанты совершили еще одну массивную ракетную атаку на Украину, используя стратегические самолеты. Сигнал воздушной тревоги раздавался по всей Украине.

Авиаудары осуществили по Новосадовому, Резниковке, Кузьминовке, Раздоловке, Ивановскому, Нью-Йорку, Александрополь, Новоалександровке, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовке, Орловке, Ласточкино, Константиновке, Водяное, Угледар, Шевченко (Донецкая область), Малая Токмачка и Роботино (Запорожская область).

Под артиллерийские обстрелы попали более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в районах России, граничащей с Украиной. Вражеские войска ведут подрывную деятельность, чтобы предотвратить развертывание украинских войск. Противник увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку возле Ивановки (Харьковская область).

На Лиманском направлении украинские войска отбили одну атаку в районе Терного (Донецкая область).

Враг пытался прорвать оборону украинских войск в этом районе.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины отбили четыре атаки возле Богдановки, Ивановского и Клищеевки (Донецкая область). Противник предпринял неудачные попытки улучшить свое тактическое положение в этой местности.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается оцепить Авдеевку. Украинские воины отстаивают свою позицию и наносят оккупантам большие потери. Например, за сутки 14 февраля Силы обороны Украины отразили 34 атаки противника в районе Авдеевки, еще шесть атак возле Северного и Невельского (Донецкая область).

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать противника у Красногоровки, Победы и Новомихайловки (Донецкая область). Враг предпринял 20 попыток улучшить свое тактическое положение в этой местности.

На Запорожском направлении Силы обороны Украины отбили три атаки противника к западу от Вербового и Роботиного (Запорожская область).

На Херсонском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток вывести украинские войска с позиций.

К примеру, противник предпринял семь неудачных попыток нападения в течение дня 14 февраля.

В то же время украинские бойцы продолжают активные действия по нанесению оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощая противника по всей линии фронта.

В течение суток 14 февраля Воздушные силы Украины нанесли авиаудары по десяти сосредоточениям войск РФ и поразили три зенитных ракетных систем оккупантов.

Украинские ракетные войска поразили шесть концентраций войск, пять артиллерийских систем, три склада боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов и три станции электронной войны российских оккупантов.

В то же время из-за атак россиян в Украине происходит настоящий экоцид. Что известно о последствиях утечки нефтепродуктов в Харьковской области, мы рассказывали раньше.

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