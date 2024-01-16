Карта боевых действий 16 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 16 января 2024 года, как и в любой другой день напоминает украинцам, что однажды пришлось быстро сделать выбор всей нации: биться или быть рабом, жить или исчезнуть навсегда.

И хотя вряд ли кто-то рассматривал всерьез вариант повиновения, но теперь ежесекундно украинские защитники продолжают доказывать свое решение в битве за жизнь.

Сейчас нет уже другого выбора, чем бороться за свободу. И в этом нельзя оставаться поодиночке. Ведь только в единственности обретаются вершины жизни.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что позиционные боевые действия продолжались на линии Купянск-Кременная, вблизи Бахмута и Авдеевки, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

В то же время Кремль финансирует отдельные некоммерческие организации, работающие на оккупированных территориях и распространяющие кремлевские социальные нарративы.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. В целом враг нанес один ракетный и 31 авиационный удар, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Леоновка, Гремяч Черниговской области, Атинское, Басовка, Запсилья, Степок, Грабовское, Александровка Сумской области, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили две атаки у Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 12 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены шесть атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 16 атак врага в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 15 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь противник при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Семеновка, Ласточкино, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. В этом направлении противник, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Острое, Курахово, Георгиевка, Константиновка, Катериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более десяти населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Золотая Нива, Благодатное, Времевка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили две атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Томарино, Ивановка, Никольское, Станислав Херсонской области и Днепровское, Солончаки Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник совершил один безуспешный штурм позиций наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, трех артиллерийских средствах и двух радиолокационных станциях противника.

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