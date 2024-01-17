Карта боевых действий 17 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 17 января 2024 быстро меняет новые даты, наполняется тоннами информации, которая меняется ежесекундно на поле боя, и пополняется уникальными историями, большинство из которых уже никто не услышит.

Страницы учебников по истории уже заполняются разделами, которые должны привести в порядок хаотические события настоящего. Имена же наполняют сердца родных и близких, которые никогда не встретят больше своих защитников, не поздороваются, не признаются в любви, не скажут “прощай”.

Но чтобы слов прощания было все же меньше, каждый может приложить усилия. Ведь каким бы ни был донат, он спасает жизнь тех, кто спасает весь мир.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили подтвержденное продвижение к западу от Донецка и вблизи Крынок в условиях продолжения позиционных боев по всей линии столкновения.

ISW продолжает оценивать, что помощь Запада Украине остается решающей, поскольку неспособность Украины сдержать российскую армию может позволить российским силам продвинуться вплоть до Запада Украины вдоль границы со странами НАТО, что, вероятно, поставило бы НАТО в затруднительное положение.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Всего враг нанес два ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Гремячка, Михальчина-Слобода Черниговской области, Сосновка, Атинское, Волфино, Степок Сумской области, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили девять атак окупантов в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 15 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Григоровка, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены шесть атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десятка населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 15 атак врага вблизи Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Бердичи, Степное, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики при поддержке авиации 16 раз безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Катериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Червоное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подвергся областному центру Херсонской области и районам населенных пунктов Антоновка, Днепровское, Тягинка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник шесть раз безуспешно штурмовал позиции наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному пункту управления и одному составу боеприпасов противника.

Также в Харьковской области в двух громадах вводят обязательную эвакуацию населения. Читай, где именно опасно.

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