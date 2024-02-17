Карта боевых действий 17 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 17 февраля 2024 года и изменения на ней больше не исчисляются в секундах, сантиметрах или любых других единицах измерения. Ведь теперь каждый освобожденный населенный пункт — это жизни украинских защитников.

Сон под канонаду и кофе в перерывах между постоянными взрывами — лишь одна из миллиона вариаций обыденности защитников, в которой довольно часто на отдых за сутки может не найтись ни секунды.

Однако их работу можно всегда дополнить чем-то приятным как, например, закрытый сбор, или просто внеочередные слова поддержки.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершают тактический разворот через Авдеевку, чтобы создать условия, которые заставят украинские войска отойти с позиций в населенном пункте.

Украинские силы еще не полностью вышли из населенного пункта и продолжают препятствовать российским силам достичь успехов, более значительных, чем текущее постепенное продвижение России.

По мнению экспертов, потенциальный захват Авдеевки Россией не будет иметь оперативного значения и, скорее всего, даст Кремлю только немедленные информационные и политические победы.

В то же время, сообщается, что российское командование провело реорганизацию командных структур группировки войск на юге Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Всего враг нанес восемь ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уды, Гатище Катериновка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Леоновка Черниговской области, Середина-Буда, Коренок, Студенок, Бояро-Лежачи, Кондратовка, Беловоды, Великая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Терны Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены пять атак возле Богдановки, Ивановского, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 27 атак в районе Авдеевки и две атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку. Также оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Семеновка, Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации семь раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

На Новопавловском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Водяное, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Чаривное, Малая Токмачка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки предприняты две попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам получили Ромашково, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня Херсон.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, двум районам огневых позиций артиллерии, одному составу боеприпасов, двум радиолокационным станциям противника.

А рядом с военными временем на фронте оказываются и журналисты, чтобы фиксировать каждый героический поступок защитников. Читай, как работают украинские военкоры, когда каждый выезд может стать последним.

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