Карта боевых действий 18 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 18 января 2024 года за десять лет войны впитала бы в себя тонны боли, если бы ее только можно было измерить.

Каждая тропа уже полна историями жизни, борьбы и смерти, с которой ежедневно лицом к лицу встречаются на передовой: кто-то — сказать, что еще не время, и уверенно идти дальше, а кому-то поздороваться и уйти в небытие.

Однако, чтобы второй вариант развития событий оставался непопулярным для наших защитников, тыл не должен погружаться в спокойное забвение, а следить за развитием событий и делать возможное и невозможное для поддержки ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что операции российской тактической авиации сокращаются вблизи Азовского моря, и возможности российской авиации могут уменьшиться после того, как украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и нанесли серьезные повреждения российскому десантному самолету Ил-22 ночью 14 января.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 18 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес шесть ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах Федоровки и Волчанска Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи, Елино Черниговской области, Середина-Буда, Ромашково, Сосновка Сумской области, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили шесть атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили десять атак окупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще восемь атак в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены семь атак противника в районах Григорьевки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 11 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиновое, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. В этом направлении захватчики, при поддержке авиации, девять раз пытались прорвать оборону наших войск. Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка, Катериновка.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку к северу от Новодонецкого Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. ААртиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Кроме того, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Червоный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и по пяти зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум радиолокационных станциях, двум средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам и одному составу боеприпасов противника.

Также вчера, 17 января, Украина впервые применила самодельную ПВО FrankenSAM, изготовленную вместе с США. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время экономического форума в Давосе. Читай, что известно об украинской самодельной ПВО FrankenSAM.

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