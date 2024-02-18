Карта боевых действий 18 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 18 февраля 2024 года — вещь, за которой внимательно следят миллионы украинцев. Внимание приковано к ситуации в Донецкой и Запорожской областях, где оккупационные войска ценой колоссальных человеческих потерь понемногу оттесняют силы ВСУ.

Но наше командование призывает не паниковать, ведь эти земли будут возвращены под флаг свободной Украины. Самое главное сейчас — сохранить бесценный ресурс, наших людей, защитников и защитниц.

Чтобы увидеть, как изменилась ситуация на поле боя в режиме онлайн — публикуем карту боевых действий по состоянию на 18 февраля.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают: ситуация в Авдеевке показала, что российские войска имели ограниченное и локализованное преимущество в воздухе. Это дало наземным подразделениям ВС РФ поддержку авиационной компоненты и во многом решило ход боев за город.

Также отмечается резкое увеличение использования россиянами управляемых авиационных бомб, что облегчило наступление вражеских сил.

А вот промедление с предоставлением Украине оружия и помощи от западных партнеров будет нести угрожающие последствия для украинских защитников, ведь откроет путь врагу к повторению сценария, задействованного в Авдеевке – наземная компонента под плотным прикрытием авиации, в частности УАБ.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 февраля 2024

Генштаб ВСУ сообщает, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 ударов из МЛРС по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

Также за прошедшие сутки оккупанты снова совершили атаку на Украину с использованием дронов Shahed-136/131. Информация об этой атаке обновляется.

Авиацию российские войска задействовали для ударов по Харьковской области (Стогнии, Черное, Садовод, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Московка, Загрызовое); Донецкой области (Новосадово, Славянск, Краматорск, Семеновка, Очеретино, Бердичи, Тоненькое, Терны, Ивановское, Орловка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское); Луганской области (Макеевка, Серебрянское лесничество, Белогоровка); Запорожской области (Работино, Новодаровка).

В зоне ответственности ОВСУ Север на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсии для недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления. Также в Белгородской области силы РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ Хортица российские войска наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении наши военные отразили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области.

В направлении Марьинки Силы обороны сдерживают российские подразделения в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Там захватчики 23 раза пытались прорвать оборону ВСУ.

На Запорожском направлении враг предпринял 13 безуспешных попыток атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении украинские военные продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных сил.

Всего за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава ВС РФ и трем зенитно-ракетным комплексам противника.

А рядом с военными на фронте оказываются и журналисты, чтобы фиксировать каждый героический поступок защитников. Читай, как работают украинские военкоры, когда каждый выезд может стать последним.

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