Карта боевых действий 19 февраля 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 19 февраля 2024 года для украинцев является достаточно тревожной. В последнее время наш взгляд был прикован к Авдеевке. Наши военные были вынуждены покинуть город для сохранения жизни, но тяжелые бои до сих пор продолжаются.

Именно поэтому мы должны объединиться и помогать всем военным со сборами и всеми необходимыми принадлежностями. Мы должны помогать им всем, ведь у нас всех одна цель.

А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские силы, вероятно, смогут создать новые рубежи обороны недалеко от Авдеевки, что, вероятно, приведет к кульминации российского наступления в этом районе.

Российские войска, вероятно, стремятся воспользоваться двумя окнами возможностей с недавним началом своих одновременных наступательных операций — периодом предстоящей весенней оттепели и специфической динамикой оказания помощи Западом.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 19 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес три ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив четыре БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БпЛА.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении враг дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.

направлении враг дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области. На Лиманском направлении наши воины отбили десять атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

направлении наши воины отбили десять атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты восемь атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

направлении Силами обороны отбиты восемь атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении наши защитники отбили пять атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области.

направлении наши защитники отбили пять атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск. На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

На Запорожском направлении враг десять раз безрезультатно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отбивание штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безрезультатных штурмов.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БПЛА Орлан-10.

Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава, трем пунктам управления и двум складам боеприпасов противника.

Российские военные совершают много военных преступлений против мирного населения, одно из них произошло 18 февраля 2024 года. Ранее мы рассказывали про обстрел Краматорска 18 февраля 2024 года.

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