Карта боевых действий 19 февраля 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 19 февраля 2024 года для украинцев является достаточно тревожной. В последнее время наш взгляд был прикован к Авдеевке. Наши военные были вынуждены покинуть город для сохранения жизни, но тяжелые бои до сих пор продолжаются.
Именно поэтому мы должны объединиться и помогать всем военным со сборами и всеми необходимыми принадлежностями. Мы должны помогать им всем, ведь у нас всех одна цель.
А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские силы, вероятно, смогут создать новые рубежи обороны недалеко от Авдеевки, что, вероятно, приведет к кульминации российского наступления в этом районе.
Российские войска, вероятно, стремятся воспользоваться двумя окнами возможностей с недавним началом своих одновременных наступательных операций — периодом предстоящей весенней оттепели и специфической динамикой оказания помощи Западом.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес три ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив четыре БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БпЛА.
В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БПЛА Орлан-10.
Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава, трем пунктам управления и двум складам боеприпасов противника.
Российские военные совершают много военных преступлений против мирного населения, одно из них произошло 18 февраля 2024 года. Ранее мы рассказывали про обстрел Краматорска 18 февраля 2024 года.
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