Карта боевых действий 20 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 20 января 2024 года остается не только отражением стратегических ходов, но и цифровым воплощением каждого шага украинских защитников.

Их неуемный дух борьбы и мужество оберегают родную землю от уничтожения и забвения в лапах агрессора.

Однако их силы не бесконечны, чего нельзя сказать о ежесекундных адских столкновениях на поле боя. Поэтому поддержка тыла и его единство с фронтом, как это было в первые дни полномасштабной войны, остаются едва ли не самыми важными рычажками в этой борьбе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевое пространство в Украине продолжает оставаться центром гонки технологического наступления и обороны между российскими и украинскими силами.

В то же время, российские войска продолжили наступление в районе Бахмута, Авдеевки и на приграничных Донецко-Запорожской области на фоне продолжения позиционных боев на фронте.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 20 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес один ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Лесковщина, Карповичи, Гремяч, Хреновка, Диброва Черниговской области, Запсилье Сумской области, Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили шесть атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять атак возле Тернов Донецкой области и еще 15 атак вблизи Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 17 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики при поддержке авиации шесть раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили две атаки западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Малиновка, Червоное, Белогорье, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Антоновка, Береговое Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник совершил девять безуспешных штурмов позиций наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили два артиллерийских средства противника.

Также ранее стало известно, что Франция передает Украине управляемые авиабомбы AASM Hammer, которые называют “умными”. Воздушные силы ВСУ получат их уже в этом месяце. Читай о характеристиках авиабомб AASM Хаммер и что еще о них известно.

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