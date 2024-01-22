Карта боевых действий 22 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 22 января 2024 года держит нас в курсе событий на фронте. Благодаря ее условным обозначениям мы понимаем, где идут тяжелые бои, где приходится отступать, а где можно наступать.

Наши воины защищают нас всеми своими силами. Нам даже трудно представить, что они переживают, ведь слышать и читать новости — это одно дело, а переживать все самому — это совсем другое. Поэтому мы должны помогать нашим военным всем, чем сможем.

А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продвинулись в районе Авдеевки в условиях продолжающихся позиционных боев на фронте.

Еще Россия, по всей вероятности, активизирует отношения с Северной Кореей в рамках попыток закупить больше артиллерийских боеприпасов из-за границы на фоне дефицита боеприпасов у России.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 22 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес четыре ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив десять ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины восемь ударных БпЛА уничтожены.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении наши защитники отбили семь атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще шесть атак недалеко от Белогоровки Луганской области.

направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще шесть атак недалеко от Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты семь атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

направлении Силами обороны отбиты семь атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили пять атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты пять атак.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты пять атак. На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении наши защитники отбили семь атак врага западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

направлении наши защитники отбили семь атак врага западнее Вербового и Работиного Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил шесть безрезультатных штурмов позиций украинских войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному пункту управления, трем артиллерийским средствам и одному средству ПВО противника.

Наши военные часто попадают в сложную и опасную ситуацию, когда борются с врагом. Ранее мы рассказывали, как 81-я отдельная аэромобильная бригада держит оборону на фронте.

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