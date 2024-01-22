Карта боевых действий 22 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 22 января 2024 года держит нас в курсе событий на фронте. Благодаря ее условным обозначениям мы понимаем, где идут тяжелые бои, где приходится отступать, а где можно наступать.
Наши воины защищают нас всеми своими силами. Нам даже трудно представить, что они переживают, ведь слышать и читать новости — это одно дело, а переживать все самому — это совсем другое. Поэтому мы должны помогать нашим военным всем, чем сможем.
А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продвинулись в районе Авдеевки в условиях продолжающихся позиционных боев на фронте.
Еще Россия, по всей вероятности, активизирует отношения с Северной Кореей в рамках попыток закупить больше артиллерийских боеприпасов из-за границы на фоне дефицита боеприпасов у России.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес четыре ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив десять ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины восемь ударных БпЛА уничтожены.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному пункту управления, трем артиллерийским средствам и одному средству ПВО противника.
Наши военные часто попадают в сложную и опасную ситуацию, когда борются с врагом. Ранее мы рассказывали, как 81-я отдельная аэромобильная бригада держит оборону на фронте.
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