Карта боевых действий 23 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 23 января 2024 года дает нам возможность на расстоянии узнавать, что происходит на фронте. Мы можем видеть, как развиваются события на поле боя.
Военным очень сложно на разных направлениях, они нуждаются в нашей поддержке и помощи. Не надо забывать о тех, кто нас защищает.
А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска подтвердили наступление к югу от Авдеевки и западнее Донецка в условиях продолжения позиционных боев по всей линии фронта.
Российские чиновники и субъекты информационного пространства пытаются еще более риторически оправдать вторжение России в Украину, искажая подписанный 22 января президентом Украины Владимиром Зеленским указ об исторически населенных украинцами территории РФ.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные дома, другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции противника.
Сегодня утром Россия атаковала разные регионы Украины. Ранее мы рассказывали о последствиях взрывов в Харькове.
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