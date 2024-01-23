Карта боевых действий 23 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 23 января 2024 года дает нам возможность на расстоянии узнавать, что происходит на фронте. Мы можем видеть, как развиваются события на поле боя.

Военным очень сложно на разных направлениях, они нуждаются в нашей поддержке и помощи. Не надо забывать о тех, кто нас защищает.

А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска подтвердили наступление к югу от Авдеевки и западнее Донецка в условиях продолжения позиционных боев по всей линии фронта.

Российские чиновники и субъекты информационного пространства пытаются еще более риторически оправдать вторжение России в Украину, искажая подписанный 22 января президентом Украины Владимиром Зеленским указ об исторически населенных украинцами территории РФ.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 23 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные дома, другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

направлении украинские воины отбили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты семь атак противника неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

направлении Силами обороны отбиты семь атак противника неподалеку от Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, силы обороны за прошедшие сутки отбили десять атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще семь атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака. На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе Роботиного Запорожской области.

направлении наши защитники отбили атаку врага в районе Роботиного Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил один безрезультатный штурм позиций украинских войск.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции противника.

Сегодня утром Россия атаковала разные регионы Украины. Ранее мы рассказывали о последствиях взрывов в Харькове.

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