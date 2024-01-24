Карта боевых действий 24 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 24 января 2024 года изображает места самых тяжелых боев, показывает линии фронта, где располагаются оккупанты и т.д. Благодаря ей мы можем понимать ситуацию на передовой, но даже не можем представить, через что проходят наши военные для нашей защиты.
Наши бойцы нуждаются в помощи, она может быть разной: от окопных свечей до комплектующих для машин или дронов. Каждый может помочь им лично или приобщиться к какому-то сбору.
А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска недавно подтвердили продвижение вблизи Кременной, Авдеевки и города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии столкновения 23 января.
Российские оккупационные власти, вероятно, намеренно искажают статистику населения на оккупированных территориях Украины, чтобы побудить людей переселяться в оккупированные населенные пункты.
Также Кремль может использовать выборы президента России в 2024 году как своего рода “референдум” по вопросу войны против Украины.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двух зенитно-ракетных комплексах и одному пункту управления противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет Искандер-М, две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двух средствах ПВО, девяти артиллерийских средствах и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.
Враг вчера трижды обстрелял Харьков. Ранее мы рассказывали о последствиях вечернего обстрела Харькова 23 января 2024 года.
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