Карта боевых действий 24 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 24 января 2024 года изображает места самых тяжелых боев, показывает линии фронта, где располагаются оккупанты и т.д. Благодаря ей мы можем понимать ситуацию на передовой, но даже не можем представить, через что проходят наши военные для нашей защиты.

Наши бойцы нуждаются в помощи, она может быть разной: от окопных свечей до комплектующих для машин или дронов. Каждый может помочь им лично или приобщиться к какому-то сбору.

А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска недавно подтвердили продвижение вблизи Кременной, Авдеевки и города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии столкновения 23 января.

Российские оккупационные власти, вероятно, намеренно искажают статистику населения на оккупированных территориях Украины, чтобы побудить людей переселяться в оккупированные населенные пункты.

Также Кремль может использовать выборы президента России в 2024 году как своего рода “референдум” по вопросу войны против Украины.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 января 2023

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении наши защитники отбили атаку врага возле Синьковки Харьковской области.

направлении наши защитники отбили атаку врага возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще две атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще две атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты три атаки противника неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

направлении Силами обороны отбиты три атаки противника неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили пять атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

направлении наши защитники отбили четыре атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил семь безрезультатных штурмов позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двух зенитно-ракетных комплексах и одному пункту управления противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет Искандер-М, две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двух средствах ПВО, девяти артиллерийских средствах и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

Враг вчера трижды обстрелял Харьков. Ранее мы рассказывали о последствиях вечернего обстрела Харькова 23 января 2024 года.

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