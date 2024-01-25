Карта боевых действий 25 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 25 января 2024 года, которая последние несколько недель прорисовывалась холодными зимними ветрами, продолжает сохранять статику, словно в ожидании чего-то нового.

Еще какой-то месяц и она как лед, тающий под лучами весеннего солнца, откроет новые возможности, которые таит в себе каждый новый день.

И хотя все пока замерло, будто в ожидании теплых дней и окончательного отступления морозов, сердца сохраняют веру вступить в новый этап борьбы и превратить карту боевых действий в карту победы. Но это возможно только при одном условии — единство тыла с фронтом и мощной поддержке украинских защитников и максимальном их усилении.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили продвижение вблизи Кременной, Авдеевки и города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии столкновения.

В то же время российские оккупационные власти, вероятно, намеренно искажают статистику населения на оккупированных территориях, чтобы побудить людей переселяться в оккупированные населенные пункты.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений. Также враг нанес два ракетных и 53 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Земляной Яр, Зибино, Красное Первое Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Улица, Чуйковка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Владимировка, Басовка, Поповка Сумской области, Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили пять атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки у Дибровы Донецкой области и еще три — в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты пять атак вблизи Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили три атаки недалеко от Авдеевки и еще пять — вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, девять раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Максимилиановки, Георгиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили две атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Ровнополья Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага возле Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Мала Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Щербаки, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка, Республиканец, Червоный Маяк, Змиевка, Новоберислав Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Берислав, Садовое Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник совершил семь безуспешных штурмов позиций наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава противника.

Однако не перестают бороться украинские защитники даже после тяжелых ранений. Правда, сейчас они ведут бой за свое здоровье. Читай историю нацгвардейца, борющегося за свое счастливое будущее.

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