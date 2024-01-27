Карта боевых действий 27 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 27 января 2024 — больше не бумажка и не обычный размытый пиксель. Она стала воплощением каждого движения украинских защитников в реальном времени и запечатлевает каждый миг, когда они изменили историю мира или завершили свой рассказ жизни.

Каждый ее сантиметр пульсирует, наполняется проливаемой на фронте кровью и дышит последним вздохом в легких бойца, борющегося за свободу родной страны.

Она не сохранит ни одной истории оккупанта, пришедшего за чужой землей, ведь у него с первой секунды не было и шанса на успех, хотя он на него надеялся в первые дни. И подкрепить крах врага может каждый украинец, усиливая войско своим трудом или ежедневным донатом. Ведь только в единстве добывается воля.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска усиливают использование химического оружия в Украине, чем продолжают очевидно нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия, среди подписантов которой есть и РФ.

В то же время, российские оккупационные войска продолжили продвижение в районе Авдеевки на фоне продолжения позиционных боев вдоль всей линии столкновения.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 27 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Враг нанес восемь ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области). Также произвел 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, школы, детские сады, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Елино, Галагановка, Леоновка Черниговской области, Поповка, Волфино, Веселовка Сумской области, Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 12 атак у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь атак в районах Тернов и Торского Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отразили десять атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов. В том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 19 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степовое, Авдеевки и еще девять атак неподалеку от Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около десяти населенных пунктов. Среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать захватчиков возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Маринка, Победа, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенным пунктам. В том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили пять атак противника севернее Приютного, южнее Червоного и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Николаевка, Тягинка, Новотягинка, Антоновка Херсонской области и Солончаки Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Токаревка, Томина Балка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник совершил четыре безуспешных штурма позиций украинских войск.

Кроме того, для успешной борьбы с врагом необходимо отказываться от любого продукта, который может принести ему заработок. Читай, сколько заработали россияне на украинских просмотрах видео и прослушиваниях песен за 2023 год.

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