Карта боевых действий 29 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 29 января 2024 года дает украинцам возможность в режиме онлайн ознакомиться с событиями, происходящими на фронте. Эта карта дает ценную информацию и возможность осознать, как тяжело нашим защитникам дается защита страны.
Военные защищают нас, поэтому мы со своей стороны должны их благодарить, поддерживать и помогать, заботиться о тех, кто на фронте, и о тех, кто вернулся.
А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска недавно продвинулись вблизи Кременной и Авдеевки на фоне продолжительных позиционных боев.
На участке границы Донецко-Запорожской области 28 января также шли позиционные бои, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Сообщается, что украинские войска продвинулись в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся боевых действий в этом районе.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес семь ракетных и десять авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному артиллерийскому средству и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.
Чтобы улучшить ситуацию на фронте, Украине нужно усилить авиацию. Ранее мы говорили, что известно о передаче Украине F-16.
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