Карта боевых действий 29 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 29 января 2024 года дает украинцам возможность в режиме онлайн ознакомиться с событиями, происходящими на фронте. Эта карта дает ценную информацию и возможность осознать, как тяжело нашим защитникам дается защита страны.

Военные защищают нас, поэтому мы со своей стороны должны их благодарить, поддерживать и помогать, заботиться о тех, кто на фронте, и о тех, кто вернулся.

А пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска недавно продвинулись вблизи Кременной и Авдеевки на фоне продолжительных позиционных боев.

На участке границы Донецко-Запорожской области 28 января также шли позиционные бои, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было. Сообщается, что украинские войска продвинулись в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся боевых действий в этом районе.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 29 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес семь ракетных и десять авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении отбито четыре атаки врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

направлении отбито четыре атаки врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отбито четыре атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

направлении Силами обороны отбито четыре атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще пять атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении наши воины отбили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.

направлении наши воины отбили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил восемь безрезультатных штурмовых действий.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному артиллерийскому средству и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

Чтобы улучшить ситуацию на фронте, Украине нужно усилить авиацию. Ранее мы говорили, что известно о передаче Украине F-16.

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