Карта боевых действий 30 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 30 января 2024 года продолжает ежедневно появляться с первых дней, когда Украина столкнулась в полномасштабном поединке с мощным агрессором РФ, который до сих пор пытается достичь своей хищнической цели.

Каждая мельчайшая линия пульсирует кровью тех, кто положил свое здоровье и жизнь за то, чтобы Украина сохранила свою свободу и права.

Но даже если прислушаться, ты не услышишь как ревут пушки за пару сотен километров от тебя и тем самым продолжают бороться за жизнь целой нации. Но это означает лишь одно — за эту тишину кто-то заплатил своей жизнью. И теперь твоя обязанность сохранить и помочь тем, кто еще стоит на обороне цивилизации.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль продолжает обставлять и оправдывать долгосрочные военные усилия России как часть экзистенциального геополитического противостояния с Западом и нацизмом.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 30 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 51 боевое столкновение. Враг нанес шесть ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 64 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Хатнее Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 40 населенных пунктов, в том числе Карповичи, Гремяч Черниговской области, Поповка, Степок, Грабовское Сумской области, Гурьев Казачок, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь атак возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Кривошеевка Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Раздоловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Серебрянка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки вблизи Ивановского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили восемь атак неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки и еще пять атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики шесть раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Парасковеевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку захватчиков к северу от Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Роботино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Херсон, Новокаиры, Садовое, Приднепровское Херсонской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня населённые пункты Республиканец, Крынки, Ивановка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки предприняты семь безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по двум средствам противовоздушной обороны, четырем артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Однако борьба за мирную жизнь не прекращается и за жизнь украинцев, оказавшихся в руках врага. Читай, как проходят обмены пленными.

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