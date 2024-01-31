Карта боевых действий 31 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 31 января 2024 года неугомонно отражает стук сердец украинских защитников узорами линий разграничений на бумаге и в пиксельных изображениях.

Каждый миллиметр перемен, который бывает едва заметен для уставших от бессонных ночей глаз, дается самой высокой ценой — здоровья и жизни наших защитников.

Однако свобода обретается только в единстве. Поэтому помогать и поддерживать украинских защитников не возможность, а обязанность каждого, кто стремится достичь желанного мира и победы для Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что РФ перекинула на оккупированные территории Украины дополнительные войска Росгвардии накануне выборов президента РФ в марте 2024 года.

В то же время российские войска недавно продвинулись вблизи Кременной и Авдеевки и в районе границ Донецкой и Запорожской областей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 31 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Враг нанес пять ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах Леоновки Черниговской области, Поповки Сумской области и Устиновки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Блешня, Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Дружба, Атинское, Владимировка, Турья, Рясное, Поповка Сумской области, Уды, Волчанск, Малая Волча Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак неподалеку от Тернов и Ямполевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более десяти населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты четыре атаки в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 20 атак в районе Авдеевки и еще девять атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степовое, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Так, в направлении Соладкое-Константиновка наши защитники отразили штурм противника, во время которого враг применил 12 единиц бронетехники. В результате боя были уничтожены два танка, шесть МТ-ЛБ и один БМП врага. Получив достойный отпор, оккупанты понесли значительные потери и отступили. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Катериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Ровнополье Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Червоное, Чаривное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Херсон, Веселое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Станислав Херсонской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка, Червоный Маяк Херсонской области.

Оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки предприняты 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения вооружения и военной техники, одному составу боеприпасов, пяти артиллерийских средствах и одной радиолокационной станции противника.

После адских боев у Бахмута, где воевали против самых крепких подразделений врага, бойцы 65-й бригады защищают Запорожское направление. С Донбасса они прихватили с собой полученный армейский опыт. Читай непридуманные истории, которые могут случиться только на войне.

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