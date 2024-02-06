Карта боевых действий 6 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 6 февраля 2024 года отображает не только сухие факты, цветные линии и участки, где враг пока находится или где он уже потерпел поражение.

Каждый сантиметр этой уже исторической реликвии хранит также память о тех, кто творит на ней изменения, о каждом украинском защитнике и защитнице, которые для кого-то не просто: сын, дочь, брат, сестра, отец, мать, муж, жена, любовь всего жизнь.

Каждый день за малейшее изменение на карте в пользу украинской истории или удержание позиций, чтобы сохранить сон самых дорогих людей, которые находятся в тысячах километров за спиной, они отдают свои жизни. Так что отдать им все, что можешь и даже немного больше — единственный путь к победе Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки в условиях продолжения позиционных боев по всей линии фронта.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Также враг нанес семь ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Хреновка, Архиповка, Гремяч Черниговской области, Середина-Буда, Толстодубово, Волковка, Волфино, Могрица, Грабовское, Пономаренко Сумской области, Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили восемь атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 15 атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены восемь атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 24 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Катериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены две атаки вблизи Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 20 населенным пунктам, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степовое, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра.

Так, за прошедшие сутки предприняты две безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон и Очаков Николаевской области.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов противника.

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