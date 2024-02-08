Карта боевых действий 8 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 8 февраля 2024 года становится с каждым днем все более привычной глазу человека, который не видел столкновений на фронте лично. Все даты сливаются воедино в одном изображении, которое говорит, какие шансы сегодня мы имеем на то, чтобы встретить завтра.

Но следить за всеми этими цветными линиями нет времени только тем, кто создает изменения на карте в режиме реального времени. И их глазам нет покоя от картинки, которая как раз меняется едва ли не ежесекундно, как и ситуация вокруг.

У украинских защитников за мгновение может произойти больше событий, чем за несколько лет жизни другого человека в тылу. Но вместе с тем, каждый из этих эпизодов может навсегда унести их жизнь. И уберечь ее может только мощная поддержка тыла, так что скучать — точно не время.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что европейские и азиатские союзники США значительно активизировали усилия по поддержке Украины.

Поскольку европейские партнеры продолжают наращивать поддержку Украины, помощь США в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно необходимой, чтобы помочь Украине построить свою оборонно-промышленную базу.

Кроме того, армия США планирует значительно увеличить внутреннее производство 155-мм артиллерийских снарядов и компонентов для Украины в США в 2024 и 2025 годах, если предложенный Конгрессом законопроект о дополнительных ассигнованиях будет принят.

В то же время, РФ размораживает активы Северной Кореи и помогает ей избежать международных санкций в обмен на ракеты и артиллерийские боеприпасы для использования Россией в Украине.

Вместе с тем, Кремль продолжает создавать информационные условия для возможных гибридных провокаций против стран Балтии и Грузии.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 8 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Информация об общем количестве авиационных ударов и обстрелов из реактивных систем залпового огня уточняется.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Николаевской и Львовской областях.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе Яблоновки Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Семеновка Черниговской области, Волфино, Поповка, Покровка, Грабовское Сумской области, Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили три атаки возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили семь атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 25 атак у Новобахмутовки, Авдеевки и еще девять атак вблизи Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Катериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

Читать по теме Маму еще не нашли… Последствия ракетного обстрела Киева сегодня Что известно о последствиях атаки на Киев и как продвигается спасательная операция?

На Запорожском направлении Силами обороны отражены две атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степовое, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки предприняты три безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Токаревка, Молодежное, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Херсон и Чернобаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум складам боеприпасов противника.

Одним из направлений, которое активно штурмует враг, остается Авдеевский. Город практически стирают до основания. Читай, что сейчас происходит в обессиленной оккупантами Авдеевке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.