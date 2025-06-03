Карта боевых действий 3 июня 2025: активное продвижение ВСУ возле Великой Новосёлки и ожесточённые бои на Сумщине

Карта боевых действий 3 июня 2025 года — ваш информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует: за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения.

Какова ситуация на карте боевых действий, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводки Генштаба — ищите далее в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет вам, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобождённая от россиян за последние две недели.

— территория, освобождённая от россиян за последние две недели. Зелёные участки — освобождённая территория.

— освобождённая территория. Серые участки — территория, требующая уточнения.

— территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

— временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

— Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинская и российская делегации встретились в Стамбуле 2 июня и договорились только об обмене военнопленными.

Отказ России заранее предоставить свой меморандум усложнил переговоры и затянул процесс.

Обе стороны обнародовали основные пункты своих меморандумов 1 и 2 июня.

Российский документ содержит требования значительных территориальных и политических уступок от Украины, но никаких собственных уступок от России не предлагает.

Кроме того, российская делегация отрицает систематическое похищение украинских детей.

Российские войска усиливают усилия по расширению фронта на севере Сумской области, продвигаясь в трёх направлениях к северу и северо-востоку от Сум.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также отметили, что после серии ударов украинских беспилотников дальнего радиуса действия 1 июня продолжается уточнение повреждений на поле боя.

Недавно ВСУ продвинулись вблизи Великой Новосёлки, а российские войска — возле Лимана, Часового Яра и Торецка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 июня 2025 года

Сегодня российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населённым пунктам 2 ракетных и 78 авиационных ударов, применили три ракеты и 137 управляемых бомб.

Кроме этого, они совершили 5736 обстрелов, из них 106 — из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражения 3270 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населённых пунктов Бояро-Лежачи, Петрушковка, Угроиды Сумской области; Волчанские Хутора, Артельное Харьковской области; Мирное, Миролюбовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Красная Криница, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств и одно средство ПВО врага.

Харьковское направление

Наши защитники отбили 3 атаки противника вблизи Волчанска и в направлении Долгенького.

Купянское направление

Зафиксировано 7 атак оккупантов, силы обороны отражали штурмовые действия в районах Западного, Степовой Новосёловки, Песчаного, Загрызово и Зелёного Гая.

Лиманское направление

Враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вблизи Грековки, Ольговки, Нового Мира, Глущенково, Редкодуба, Карповки, Зелёной Долины, Торского и в направлении Григоровки.

Северское направление

Враг пять раз шёл на позиции в районе Григоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

Краматорское направление

Силы обороны отбили 6 штурмов в сторону Белой Горы и Курдюмовки.

Торецкое направление

Враг совершил 11 атак в районах Дылеевки, Плещеевки, Торецка, Нелиповки и в направлении Яблоновки.

Покровское направление

Защитники остановили 46 атак агрессора в районах Полтавки, Миролюбовки, Елизаветовки, Малиновки, Лысовки, Даченского, Новоукраинки, Удачного, Новосергеевки, Муравки, Котляровки, Андреевки и в направлении Покровска.

Новопавловское направление

Силы обороны отбили 22 штурма в районах Константинополя, Богатыря, Отрадного, Новосёлки, Вольного Поля, Зелёного Поля, Новополя, а также в сторону Новоукраинки и Комара.

Ореховское направление

Вблизи Степового захватчики совершили безрезультатную атаку на позиции защитников.

Курское направление

Произошло 18 боестолкновений. Враг совершил 182 артиллерийских обстрела (2 — из РСЗО), 17 авиаударов, сбросил 28 управляемых авиабомб.

Гуляйпольское и Приднепровское направления

Боестолкновений не зафиксировано.

Волынское и Полесское направления

Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В общей сложности потери российских захватчиков составили 1100 человек.

Также украинские воины обезвредили 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 1 средство ПВО, 12 самолётов, 126 БпЛА оперативно-тактического уровня, 145 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 2 июня

Карта боевых действий 3 июня 2025: активное продвижение ВСУ возле Великой Новосёлки и ожесточённые бои на Сумщине / 13 Фотографий

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