Кассетные, обломочные и фугасные: какими ракетами Россия бомбит Украину

Когда твоя жизнь наряду со страной-оккупантом превращается в гадание на ромашке из разряда “попадет – не попадет”, то приходится вспоминать, что ходить в укрытие все же стоит, а ценить жизнь свою и близких – необходимо. И все же следует также разобраться, какими ракетами Россия бомбит Украину.

Началась полномасштабная война с обстрелами по нашим системам ПВО ракетами Искандер. После этого агрессор на время приберег их на будущее и вернулся к этому виду вооружения уже в июне.

Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М позволяет оккупантам выпускать как баллистические, так и крылатые ракеты. Эти снаряды могут обходить противоракетные системы, применив ложные мишени, глушащие радары сил обороны.

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Общий вес ракеты составляет 3800 кг, а ее дальность составляет 500 км.

Калибр

Также в начале Россия использовала высокотехнологичные и дорогие ракеты в качестве Калибра, к которому оккупанты вернулись и 14 июля, применив тип Калибра 3М-14Е против мирного населения Винницы. Вес такого снаряда составляет 1770 кг.

Эти ракеты имеют запрограммированную траекторию и могут огибать рельефы местности, чтобы обойти средства ПВО. На подлете к своей цели снижает свою высоту и летит на 20 метрах над землей.

Это семейство ракет имеет морское базирование, так что снаряды запускаются с лодок и кораблей в Черном и Каспийском морях. Кроме того, ракеты типа Калибр-А могут применять истребители Су-35 и имеют дальность действия 2600 километров на земле.

Точка-У

Еще одну трагедию принесло за собой вооружение, которое есть у России, под названием Точка-У. Все мы помним удар вражеской ракеты по Краматорскому железнодорожному вокзалу.

Долгое время противник использовал ее на северном направлении, несмотря на то, что официально Точка-У была снята с его вооружения. От этого вида вооружения также получили удары Лисичанск и Мариуполь.

Точка-У имеет наземное базирование, но невысокую дальность нанесения удара — от 15 до 120 км.

Оккупанты прибегают к применению как кассетных, имеющих площадь поражения 7 гектаров, так и обломочно-фугасных боеголовок, которые могут поражать территорию до 3 гектаров. Однако Точка-У приспособлена и к использованию ядерных боеголовок.

РСЗО Торнадо-С

Под постоянными обстрелами находится Николаев, где каждый день может стать трагедией. Однако 12 июля оккупанты нанесли удар по городу с РСЗО Торнадо-С, имеющим снаряды калибра 300 миллиметров.

Установка Торнадо-С имеет, конечно, наземное базирование и максимальную дальность полета до 120 километров.

Этот вид вооружения имеет систему управления полетом с помощью крыльев в носовой части снаряда, чем значительно превышают любимые россиянами Грады, Ураганы и Смерчи.

Оникс

Также на южном направлении российские оккупанты применяют ракеты Оникс берегового ракетного комплекса Бастион, имеющего совершенно другое назначение, чем уничтожать мирное население. В большинстве своем такие снаряды назначаются Одессе и Одесской области.

Оникс — противокорабельная ракета и имеет назначение бороться с единичными кораблями. Однако ни разу она не была использована для того, что была изготовлена.

Ракета весит в 300 килограммов и дальность действия в 600 километров.

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Ракеты типа X-22 и Х-59

Однако, несмотря на активность врага в обстрелах, применение им чрезвычайно точных ракет значительно уменьшилось. Все чаще российские оккупанты применяют вооружение, оставшееся им в наследство от Советского Союза, в том числе ракеты X-22, Х-59.

Также РФ пытается расконсервировать снаряды Х-25, Х-58, Х-31. До этого россияне использовали новые и более точные ракеты типа Х-101, Х-55.

Однако наиболее употребляемы все же ракеты Х-59 и X-22, которые и нанесли удар по ТЦ в Кременчуге. Проблема этого вида вооружения состоит в немалых погрешностях в точности. Однако следует помнить, что максимальное отклонение от начальной цели оккупантов составляет около трех километров.

Скорость ракеты Х-22 составляет 3000 км/ч. Применяется вооружение самолетами Ту-22 и может иметь как фугасную, так и ядерную боеголовку. Дальность действия составляет от 140 до 300 км.

Что касается ракеты Х-59, то ее чаще российские захватчики применяют в Донецкой области и неоднократно использовали для ударов по черноморскому побережью.

Этот вид ракеты не дальнобойный и имеет максимальную дальность запуска 290 километров. Боеголовка имеет кассетную и фугасную и может использоваться самолетами типа Су-24, Су-25, Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57.

FOAB

Также на вооружении в России существует авиационная вакуумная бомба повышенной мощности. Оккупанты ее также называют как Папа всех бомб.

Эксперты уверяют, что применение такого вида вооружения может приравняться к уровню поражения к ядерной бомбе. Однако ее мощность значительно уступает той бомбе, что была сброшена на Хиросиму.

В целом в радиусе 170 метров от эпицентра взрыва происходит полное разрушение железобетонных конструкций. Если же человек находится в 3000 метрах от взрыва, то ударная волна может сбить его с ног.

Как распознать звук ракет

По своему звуку ракета достаточно схожа с артиллерийским обстрелом и сопровождается свистом и шорохом. Он продлится около двух секунд, после чего произойдет взрыв. Также враг может начать бомбардировку с самолета, поэтому следует прислушаться, не слышно ли громкого гудения.

Если слышишь звук, напоминающий ракету или самолет, то лучше всего будет быстро искать укрытие. Если снаряд уже нашел свою цель, все равно следует срочно искать безопасное место, поскольку ничто не гарантирует, что за одной ракетой не последует другая. Если же зона поражения совсем близко, нужно не бежать, а срочно ложиться на землю и накрывать голову руками. В идеале – в какое-то углубление.

А пока российские оккупанты пытаются нас уничтожить, украинские саперы учат гражданским, как выжить. Читай, как обнаружить мину среди мусора, груды листьев и даже бутылок.

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