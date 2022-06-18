Командиры бегут как крысы с поля боя — перехват СБУ разговоров оккупантов

В Херсонской области оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

Он состоится, когда в позиции наших военных поступит вся международная военная помощь.

Впрочем, даже без нее, украинские армейцы дают врагу такой взбучки, что те просто седеют.

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Мы нигде не считаемся, нигде! Поверь мне! Как сказал командир Ушаков, мы здесь – “мясо”, отвлекающий манёвр. Даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся.

Захватчики рассказывают в телефонных разговорах, перехватываемых СБУ.

Об этом и не только в очередной подборке от Константина Мельникова.

Ранее мы еще публиковали подборку перехваченных разговоров, где россияне признаются, что не хотят возвращаться в Украину воевать.